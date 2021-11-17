سبب رفض لجنة الانضباط احتجاج الهلال بشأن حمدي النقاز

كشفت تقارير إعلامية عن سر رفض لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاحتجاج الذي قدمه نادي الهلال السعودي بشأن التونسي حمدي النقاز، لاعب الأهلي، بشأن عدم أهلية مشاركته في مواجهة الفريقين السابقة.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامجه ”أكشن مع وليد“: ”حسب مصادرنا فإن الهلال قدم للجنة قرائن ولم يقدم أدلة أو أي مستند رسمي يتم التعويل عليه ولكن بيانات صحفية ومقاطع فيديو، وتم سؤال لجنة الاحتراف عن آلية التسجيل لكي تكون القضية كاملة“.

وأضاف ”حمدي النقاز أيضا تواجد في الرياض لحضور جلسة استماع لمدة 60 دقيقة، واللاعب كان واثقا من نفسه وتكلم عن أنه لم يوقع مع الزمالك أي شيء، والأهلي رد بشكل قانوني بمستندات ولما قارنوها بما أحضرته لجنة الاحتراف كان مطابقا لما هو موجود في الملفات، والنقاز اعترف بصحة مقابلاته الإعلامية في مصر وقال إن الموضوع كان منتهيا مع الزمالك تقريبا، ولكنه اعترف بالتسرع ولم يكن يعرف أن الفريق موقوف من التسجيل فترتي قيد ولا يوجد أي عقد بينه وبين الزمالك، وتؤكد ”الانضباط“ أن البيان الذي صدر من الزمالك واعتمد عليه الهلال كان فقط لامتصاص غضب جمهور الزمالك، ولجنة الانضباط أكدت أنها بحثت عن الحقيقة فقط وتأخروا حتى تكون المذكرة غير قابلة للاستئناف ويغلق الموضوع بشكل كامل“.

#الهلال قدم قرائن وليست أدلة أو شيء رسمي بخصوص الاحتجاج على مشاركة اللاعب حمدي النقاز#وليد_الفراج: #الأهلي يرد بالوثائق واللاعب يؤكد ما قاله في تصريحاته التلفزيونية.. بيان الزمالك لامتصاص ردة الفعل اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/xvHly6FQnR — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 16, 2021

فيما كشف المستشار القانوني والإعلامي السعودي محمد الدويش، أنه كان هناك تجاه داخل لجنة الانضباط والأخلاق، بقبول احتجاج الهلال.

وقال الدويش عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الأربعاء ”كان توجه لجنة الانضباط والأخلاق، قبول احتجاج الهلال“.

وأضاف ”إفادة لجنة الاحتراف أنقذت الأهلي“.

ونقل الدويش إفادة لجنة الاحتراف لنظيرتها الانضباط، والتي جاء فيها ”سجلناه خارج فترة التسجيل لأنّ عقده مع الترجي الذي يملك بطاقته، انتهى، ولا علاقة لنا بما حدث بينه وبين الزمالك تحت الطاولة“.

كان توجه #لجنة_الانضباط_والأخلاق قبول احتجاج الهلال

إفادة لجنة الاحتراف أنقذت الأهلي :

( سجلناه خارج فترة التسجيل لأنّ عقده مع الترجي الذي يملك بطاقته انتهى ولاعلاقة لنا بماحدث بينه وبين الزمالك تحت الطاولة ) ! #حمدي_النقاز — محمد الدويّش (@Aldowayesh) November 17, 2021

وكان الهلال قدم احتجاجا للجنة الانضباط، يدّعي فيه عدم أهلية مشاركة النقاز مع فريقه الأهلي، لعدم توافر شروط قيده خارج فترة التسجيل الرسمية، قبل أن تصدر لجنة الانضباط قرارها، أمس الثلاثاء، برفض الاحتجاج.

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي بيانا رسميا قالت فيه: إنه تم رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي الهلال ضد مشاركة حمدي النقاز، مع مصادرة رسوم الاحتجاج التي تم دفعها لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن نادي الهلال يمكنه الاستئناف على هذا القرار وفقا للمادة 139 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

وكان الزمالك أعلن عن ضم النقاز في سبتمبر الماضي، قبل أن يفشل في قيد اللاعب في قائمته، بسبب العقوبة الموقعة ضد النادي المصري من الفيفا بمنعه من القيد لفترتين متتاليتين.

وبعد ذلك رحل النقاز للأهلي السعودي بعدما تحول إلى لاعب حر، لا سيما أن الزمالك أخفق في قيده بقائمته للموسم الجديد.

ولم يكن احتجاج الهلال هو الأول من نوعه على مشاركة حمدي النقاز، إذ سبقه في الشكوى نادي الطائي، قبل أن يرفض اتحاد الكرة الاحتجاج.

رسميًا.. رفض احتجاج الهلال بشأن مشاركة حمدي النقاز مع الأهلي https://t.co/ToVv04Rela pic.twitter.com/ZB65SRGQ5k — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

وكان احتجاج الطائي قوبل بالرفض من لجنة الانضباط والأخلاق؛ بسبب تقصير الطائي في استكمال إجراءات الاحتجاج.

ويحتل النادي الأهلي المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، من 3 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين.

وكان النادي الأهلي السعودي تحت قيادة الألباني بيسنيك هاسي عاد إلى التدريبات الجماعية في جدة، بعد راحة سلبية استمرت 5 أيام؛ بسبب التوقف الدولي.