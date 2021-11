الاتحاد الأردني: لم يصلنا خطاب يفيد بالتحقق من "جنس" لاعبة المنتخب الإيراني

نفى الاتحاد الأردني لكرة القدم، تلقيه ردا من نظيره الآسيوي بشأن الطلب الأردني بالتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران للسيدات.

وكان اتحاد الكرة الأردني قد خاطب الاتحاد الآسيوي لطلب التحقق من جنس إحدى لاعبات المنتخب الإيراني الذي لعب ضد المنتخب الوطني للسيدات في المباراة الحاسمة بتصفيات آسيا المقامة في أوزبكستان أخيراً وانتهت بفوز إيران بفارق الركلات الترجيحية.

وطالب الاتحاد الأردني في خطابه، بالتحقق من أهلية مشاركة الحارسة زهراء من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين.

وقال مدير الإعلام في اتحاد كرة القدم محمد عياصرة، لوكالة الأنباء الأردنية إن الاتحاد لم يصله أي رد من الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن.

ووفقًا لما ذكره محمد عياصرة، فإن صحة الأخبار المتداولة عن إعلان الاتحاد الآسيوي لنتائج تحققه من الأمر، مؤكدا أن الاتحاد الأردني لكرة القدم بانتظار الرد الرسمي.

وكان المنتخب الإيراني للسيدات، قد حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم آسيا، بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني، بركلات الترجيح 4/2.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حسم أمس الإثنين، الجدل حول ”جنس“ لاعبة المنتخب الإيراني التي طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتأكد منها.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان إنه بيّن أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى، وخاطب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.

وكان الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، قد نشر تغريدة تتضمن الخطاب الرسمي الموجه للاتحاد الآسيوي، ويطالب من خلاله، بضرورة ”فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات“.

وأشار الخطاب: ”بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرًا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات“.

واختتم الخطاب: ”نأمل أن يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، للحفاظ على نزاهة اللعبة في آسيا، ونتطلع إلى الاستماع منكم بشأن نتيجة هذا التحقيق“.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX

— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021