رسميًا.. رفض احتجاج الهلال بشأن مشاركة حمدي النقاز مع الأهلي

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج الذي تقدم به نادي الهلال لدى اتحاد الكرة على مشاركة اللاعب حمدي النقاز، لاعب الأهلي، في مباراة الفريقين بالدوري السعودي.

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي بيانًا رسميًا قالت فيه: إنه تم رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي الهلال ضد مشاركة حمدي النقاز، مع مصادرة رسوم الاحتجاج التي تم دفعها لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن نادي الهلال يمكنه الاستئناف على هذا القرار وفقًا للمادة 139 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق استدعاء حمدي النقاز لاعب نادي أهلي جدة للاستماع له وأخذ أقواله حول عدة مقاطع وصور في حساباته الرسمية، أكد خلالها توقيعه لنادي الزمالك المصري.

وتم الاستماع إلى حمدي النقاز، يوم الخميس الماضي، حيث أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن اللجنة استندت إلى أن تسجيل النقاز نظامي ولا غبار عليه.

وكان النقاز قد وقع لصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم، ولكن لم يتم قيده بسبب العقوبات على القلعة البيضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، التي حرمت النادي المصري من القيد لفترتي انتقالات، ما جعله ينتقل لصفوف الأهلي السعودي.

وقام نادي الهلال بتدعيم الاحتجاج الذي قدمه لدى اتحاد الكرة على مشاركة اللاعب حمدي النقاز لاعب الأهلي في مباراة الفريقين بعدد من المستندات.

وقدم في شكواه وثائق تدعمه وتسانده، إذ تؤكد عدم قانونية مشاركة اللاعب، حيث يعتقد الهلال بعدم قانونية مشاركة حمدي النقاز في المباراة التي جمعتهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يكن احتجاج الهلال هو الأول من نوعه على مشاركة حمدي النقاز، إذ سبقه في الشكوى نادي الطائي، قبل أن يرفض اتحاد الكرة الاحتجاج.

وكان احتجاج الطائي قد قوبل بالرفض من لجنة الانضباط والأخلاق؛ بسبب تقصير الطائي في استكمال إجراءات الاحتجاج.

وأوضحت لجنة الانضباط أن إدارة الطائي لم تستكمل الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج، ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة.

ويحتل النادي الأهلي المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، من 3 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين.

وكان النادي الأهلي السعودي تحت قيادة الألباني بيسنيك هاسي عاد إلى التدريبات الجماعية في جدة، بعد راحة سلبية استمرت 5 أيام؛ بسبب التوقف الدولي.