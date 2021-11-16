كم نقطة يحتاجها المنتخب السعودي لضمان التأهل رسميا لكأس العالم؟

سجل صالح الشهري هدفا في الشوط الأول ليستعيد منتخب السعودية نغمة الانتصارات بالفوز 1-صفر خارج الديار على فيتنام متذيلة الترتيب في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

واقترب منتخب السعودية خطوة من التأهل للنهائيات في قطر العام المقبل، بعد أن حلق بالصدارة برصيد 16 نقطة.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الوصول للنقطة 23، لضمان الوصول بشكل رسمي إلى كأس العالم 2022، دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى بالمجموعة.

وفي حال فوز منتخب أستراليا في جميع مبارياته، يكفي منتخب السعودية 6 نقاط فقط لضمان التأهل.

أما في حال فوز منتخب اليابان في جميع مبارياته، يكفي المنتخب السعودي 7 نقاط من مبارياته المقبلة لضمان التأهل.

وحال تعادل أستراليا مع اليابان يكفي منتخب السعودية 7 نقاط لضمان التأهل.

وسجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من زميله فهد المولد.

ويتفوق منتخب السعودية بست نقاط على منتخب أستراليا الثاني الذي سيواجه مضيفه منتخب الصين، في وقت لاحق اليوم.

واقترب المنتخب السعودي من التأهل لمونديال 2022 بعد أن ابتعد بالصدارة قبل نهاية دور المجموعات بـ4 مراحل برصيد 16 نقطة.

ولم يعرف المنتخب الفيتنامي طعم الفوز في مبارياته الخمس الماضية، التي خسرها جميعا أمام السعودية وأستراليا والصين وعمان واليابان.

وتضمن التصفيات الآسيوية تأهل 4 منتخبات بشكل مباشر للمونديال، حيث يتأهل أول منتخبين في الترتيب عن كل مجموعة.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في مباراته المقبلة، حينما يواجه عمان، للوصول إلى النقطة 19 بنهاية الجولة السابعة.

وأخفق فريق المدرب هيرفي رينارد في الفوز مرة واحدة فقط، حين تعادل بدون أهداف مع أستراليا في سيدني، الأسبوع الماضي، منذ بداية المرحلة الأخيرة من التصفيات.