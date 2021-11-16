ترتيب مجموعة المنتخب السعودي بعد الفوز على فيتنام

حقق المنتخب السعودي فوزا مهما على نظيره فيتنام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في المواجهة التي أقيمت باستاد مي دينه في العاصمة هانوي ضمن المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وسجل صالح الشهري هدف منتخب السعودية الأول في الدقيقة 31 من عمر المباراة، بعدما حول عرضية زميله فهد المولد برأسه لتسكن شباك أصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 16 نقطة ليبتعد بالصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفه منتخب أستراليا الذي سيواجه مضيفه منتخب الصين في وقتٍ لاحق يوم الثلاثاء.

واقترب المنتخب السعودي من التأهل لمونديال 2022 بعد أن ابتعد بالصدارة قبل نهاية دور المجموعات بـ4 مراحل برصيد 16 نقطة.

ويتفوق المنتخب السعودي بشكل كبير على مضيفه الفيتنامي، إذ سبق وأن التقيا في 3 مباريات بتصفيات كأس العالم.

صالح الشهري يقود المنتخب السعودي لفوز هام خارج الأرض على فيتنام 1-0 في تصفيات كأس العالم قطر 2022 ليواصل صدارة المجموعة.#السعودية_فيتنام #المنتخب_السعودي #تصفيات_كأس_العالم_2022 #السعوديه_فيتنام pic.twitter.com/VdA751sY0S — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

والتقى المنتخبان لأول مرة في تصفيات مونديال 2002، وحسم السعوديون مباراتي الذهاب والإياب بالفوز 5-صفر و4-صفر على التوالي.

وفي مباراة الدور الأول للتصفيات الحالية انتصر المنتخب السعودي بنتيجة 3-1، سجلها سالم الدوسري وياسر الشهراني وصالح الشهري.

ولم يعرف المنتخب الفيتنامي طعم الفوز في مبارياته الخمس الماضية، التي خسرها جميعا أمام السعودية وأستراليا والصين وعمان واليابان.

وتضمن التصفيات الآسيوية تأهل 4 منتخبات بشكل مباشر للمونديال، حيث يتأهل أول منتخبين في الترتيب عن كل مجموعة.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في مباراته المقبلة، حينما يواجه عمان، للوصول إلى النقطة 19 بنهاية الجولة السابعة.

ويلاقي الأخضر المنتخب العُماني الخميس 27 يناير 2022 في سابع مبارياته في التصفيات المونديالية.