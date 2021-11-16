الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد فيتنام في تصفيات كأس العالم

يخوض المنتخب السعودي اختباراً جديداً في مشواره نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 حين يحل ضيفاً على منافسه فيتنام، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وتشهد منافسات المجموعة مواجهة قوية بين الصين واستراليا، كما يلعب منتخب عمان ضد اليابان أيضاً.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السعودية وفيتنام في تصفيات المونديال..

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة فيتنام والسعودية

تقام المباراة على ملعب (مي دينه ستاديوم) في فيتنام بصافرة الحكم السوري حنا حطاب في الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 2 بصوت المعلق عامر عبد الله داخل الإمارات، وتذاع أيضاً عبر قناة SSC7 بصوت المعلق حماد العنزي في السعودية، وعبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلا وحيدا دون هزيمة.

وسجل الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد 8 أهداف واستقبل 3 أهداف في شباكه.

ويحتل منتخب فيتنام المركز الأخير بلا نقاط برصيد 5 هزائم متتالية.. وسجل أصحاب الأرض بقيادة المدرب بارك هانج سيو 4 أهداف واستقبلوا 11 هدفاً.

ويحتل منتخب استراليا المركز الثاني برصيد 10 نقاط بينما يحتل منتخب اليابان المركز الثالث برصيد 9 نقاط ويبقى منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط ثم منتخب الصين برصيد 4 نقاط.

ويتقابل المنتخبان للمرة الرابعة في تاريخهما في ظل تفوق سعودي واضح بالفوز في اللقاءات الثلاث التي بدأت في تصفيات مونديال 2002 وتغلب الأخضر بنتيجة 5-0 و4-0 ثم تقابلا في الجولة الأولى للتصفيات الحالية وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 3-1.

الأخضر.. وتعزيز الصدارة

يسعى المنتخب السعودي لاستعادة انتصاراته مجدداً بعد التعادل الأخير مع استراليا وتعزيز صدارة ترتيب المجموعة بعبور عقبة فيتنام.

وقال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه محظوظ بتدريب لاعبي الأخضر الذين يملكون الروح القتالية العالية ولديهم الصبر والحماس لتحقيق هدف التأهل للمونديال.

ورفض رينارد نغمة الاستهانة بمنتخب فيتنام مؤكداً أنه لا توجد مواجهة سهلة كما أن منتخب فيتنام لديه مجموعة من اللاعبين الموهوبين.

ومن المرجح أن يعتمد المنتخب السعودي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الربيعي بينما يقود خط الدفاع عبد الإله العمري وعلي آل بليهي وسلطان الغنام وناصر الدوسري.

ويقود خط الوسط عبد الإله المالكي وبجواره محمد كنو وسلمان الفرج مع ثلاثي الهجوم سالم الدوسري وفهد المولد وفراس البريكان.

فيتنام.. وتحسين الصورة

يحلم منتخب فيتنام بتحسين الصورة وتحقيق أول نقطة له في مشواره بتصفيات كأس العالم خاصة أن المنتخب الفيتنامي على ملعبه خسر بصعوبة وبفارق هدف أمام استراليا واليابان.

وقال الكوري الجنوبي بارك هانج سيو المدير الفني لمنتخب فيتنام في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه سيسعى لتحقيق النقطة الأولى لفريقه بمشوار التصفيات مؤكداً أن الفريق لم يحقق النتائج المرجوة ولكن ربما تكون مواجهة السعودية بداية جديدة.

ويلعب منتخب فيتنام بطريقة 3-4-3 بوجود حارس المرمى باي تان ترونج وأمامه الثلاثي باي تيان دونج ودو دي مانا وكوي نجوك هاي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط نجوين تيوان أنه ونجوين هوانج دوك وفو فان تاناه ونجوين هونج داي مع ثلاثي الهجوم نجوين كونج فيونج ونجوين كوانج هاي ونجوين تيان لينه.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة تبدو بكل المقاييس سهلة للأخضر ولكن يجب الحذر واحترام المنتخب الفيتنامي خاصة أن المباراة تقام على ملعبه.

وأوضح أن المنتخب السعودي أظهر صورة رائعة في مباراة استراليا ولكن لم يحالفه التوفيق مؤكداً أن الأخضر عليه استعادة الانتصارات سريعاً وتحقيق الفوز على فيتنام لتعزيز الصدارة.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي سيلعب بأسلوب ضاغط وسيتعامل بفارق المهارات التي يملكها المولد وسالم الدوسري.