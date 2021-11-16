عقوبة كبيرة تنتظر فارس العتيبي لغرزه العلم في الشباك بعد الفوز على الهلال

قال مصدر في الاتحاد السعودي للكرة الطائرة لصحيفة الشرق الأوسط إن عقوبة كبيرة تنتظر فارس العتيبي، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الفيصلي، بعد أحداث مباراة الهلال والفيصلي في دوري الكرة الطائرة السعودي.

ونجح الفيصلي في التغلب على الهلال، ليتوجه فارس العتيبي لاعب الفيصلي، بعلم ناديه إلى الشباك ويقوم بغرزه، ما خلق حالة من الهرج والمرج في الصالة واشتباكات بين لاعبي الفريقين، حيث رفض لاعبو الهلال تصرف العتيبي.

لاعب الفيصلي احتفل بالفوز والصدارة، وغرز علم فريقه في الشبكة، فما الذي يغضب لاعبي الهلال ليتهجموا عليه؟؟!!

حلال عليهم حرام على غيرهم ؟!! pic.twitter.com/PD02K9qwio — علي السُّلمي (@_alialsolami) November 15, 2021

وكان علي آل البليهي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد قام بغرز علم ناديه في منتصف ملعب مرسول بارك بعد فوز الهلال على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ولم يتلق لاعب الهلال أي عقوبات من الاتحاد الآسيوي على تصرفه.

وبحسب الشرق الأوسط، فإن جميع اللاعبين الذين شاركوا في الاشتباكات سيعاقبون، غير أن فارس العتيبي سيتلقى عقوبات أكبر كونه من بدأ شرارة الأزمة بغزر علم ناديه في الشباك، بحسب تقرير لجنة الحكام.

من جهته، رفض عبدالله العسعوس، المشرف على الكرة بنادي الهلال، توقيع أي عقوبات على اللاعب رغم اعترافه بكون الأحداث التي وقعت عقب المباراة كانت مؤسفة، مشددا على أن الفيصلي لن يسكت على أي عقوبة تصدر بحق اللاعب فارس العتيبي.

ويتصدر فريق الفيصلي الدوري السعودي للكرة الطائرة هذا الموسم لأول مرة في تاريخه، حيث حقق الفوز في 7 مباريات، إذ يملك 21 نقطة في رصيده مقابل 15 نقطة لنادي الهلال صاحب المركز الثالث.

وغرد فارس العتيبي بعد المباراة: “ الحمدلله.. مبروك جمهورنا الغالي اللي وقف معنا تستاهلون الفرحه الفيصلي وهاردلك لإخواني لاعبي الهلال“.

أحمد الشمراني ـ جدة : ما حصل من "البليهي" شوه مباراة على مستوى عالي .. وما حدث من "فارس العتيبي" أسوأ.

الحصاد الرياضي …

@Ahmed_alshmran pic.twitter.com/0eFAMvRQoq — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) November 15, 2021

شهرة واسعة

وحقق فارس العتيبي شهرة واسعة بعد غرزه علم الفيصلي في الشباك عقب الفوز على الهلال حيث تضاعف عدد متابعيه على تويتر من أقل من 1000 متابع إلى ما يقرب من 6000 حتى الآن، كما نال اللاعب دعما كبيرا من جماهير وإعلاميين منتمين لنادي النصر.

وغرد الإعلامي عبدالعزيز المريسل :“ حبايبي المتابعين، هذا حساب لاعب الكرة الطائرة بنادي الفيصلي فارس العتيبي الذي ساهم بفوز فريقه على الهلال وجعله ينافس بقوة. عنده 910 متابعين. بس تابعوه“.

سامي الحريري: وجود العلم في الشباك عادية ولا تستحق هذه الأحداث لكنها بسبب الغيرة الزائدة من لاعب #الهلال#وليد_الفراج: كأنك لمحت البليهي 😉 اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/4qUFjvHo84 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 15, 2021

بينما قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني لقناة 24 الرياضية :“ما حصل من البليهي شوه مباراة على مستوى عالٍ .. وما حدث من ”فارس العتيبي“ أسوأ“.

وقال خالد الزغيبي رئيس اتحاد الكرة الطائرة السعودي لبرنامج أكشن يا دوري :“ما حدث بين لاعبي الهلال والفيصلي أمر مرفوض وستتم مناقشته من لجنة الانضباط وتصدر عقوبة فيه.. لا نريد تحميل الأمور أكثر مما تحتمل.. المباريات المفصلية يحدث فيها بعض الأحداث ولا نريد أن نكون قاسين“.