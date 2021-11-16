من هو أبيل فيريرا المرشح لتدريب نادي النصر السعودي؟

أتت أنباء موافقة المدير الفني أبيل فيريرا على قيادة النصر السعودي لتجعله ثالث مدرب للعالمي هذا الموسم الذي لم يمر على انطلاقه سوى عدة شهور قليلة، لكن هل يكون المدرب البرتغالي البالغ عمره 42 عاما آخر مدربي الفريق للموسم الحالي؟

وقررت إدارة نادي النصر الانفصال عن البرتغالي بيدرو إيمانويل يوم الأربعاء الماضي وتعيين مارسيلو سالازار مدربا مؤقتا لحين الإعلان عن مدرب جديد، وذلك بعد الاستعانة بالمدير الفني السابق للعين الإماراتي لخلافة البرازيلي مانو مينيزيس أول الشهر الماضي.

وسبق أن قاد بيدرو إيمانويل، مدافع بورتو السابق (46 عاما)، التعاون السعودي في موسم 2018-2019 وفاز معه بكأس الملك قبل الانتقال لتدريب ألميريا الإسباني والعين الإماراتي على الترتيب.

وأنهى النصر تعاقده مع مينيزيس مدرب منتخب البرازيل السابق في سبتمبر/ أيلول الماضي عقب الخسارة 3-1 من الاتحاد في الدوري، ليتولى إيمانويل المسؤولية في أول أكتوبر تشرين الأول الماضي.

من هو أبيل فيريرا؟

ولد أبيل فرناندو موريرا فيريرا في 22 ديسمبر/كانون الأول 1978 في بينافيل بالبرتغال التي قضى في فريقها مرحلة طفولته وشبابه ولعب لفريقها الأول حتى عام 2000 عندما انتقل إلى فيتوريا جيمارايش ثم سبورتنغ براغا قبل أن يقضي خمسة مواسم بين عامي 2006 و2011 في سبورتنغ لشبونة كلاعب.

وبدأ أبيل فيريرا مسيرته التدريبية في فريق سبورتنغ لشبونة تحت 19 عاما في 2011/2012 ، وحصل على لقب الدوري المحلي في هذه الفئة. انتقل إلى الفريق الثاني في سبورتنغ في موسم 2013/2014 وتم تعيينه مدربا للفريق الثاني لسبورتنغ براغا في عام 2015. بعد ذلك بعامين تم تصعيده لتدريب الفريق الأول ومن ثم ظهوره الأول في دوري الدرجة الأولى البرتغالي موسم 2017/2018 عندما قاد الفريق للمركز الرابع وحصد 75 نقطة وقد سجل 74 هدفا و24 انتصارا.

وبعد وصوله إلى المركز الرابع مرة أخرى مع براغا، انتقل إلى باوك سالونيك اليوناني وفاز معه بالدوري موسم 2019/2020، ما ضمن مكانا له في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا عندما أقصي بنفيكا بقيادة المدرب المخضرم خورخي جيسوس.

وانتقل بعدها إلى بالميراس البرازيلي ليصبح ثاني مدرب أوروبي للنادي البرازيلي منذ الإيطالي كايتانو دي دومينيكو.

مسيرة رائعة قصيرة مع بالميراس

ويتمتع أبيل فيريرا بخبرة كبيرة رغم صغر سنه، حيث يقول عنه موقع بالميراس البرازيلي الرسمي على الإنترنت الذي يقوده حاليا إنه أحد الاكتشافات الرئيسية لجيل جديد من المدربين البرتغاليين الشبان.

وتولى فيريرا تدريب بالميراس في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقد قال في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه إنه لم يعبر المحيط الأطلنطي لقضاء إجازة.

ومع ما يزيد قليلاً عن قضاء ثلاث سنوات كمدرب محترف، كان الظهير الأيمن السابق لسبورتنغ لشبونة يبحث عن تحد جديد في مسيرته الجديدة، وقال إنه قبل التحدي المتمثل في قيادة بالميراس لأنه رأى في النادي الظروف اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

لكن ربما لم يتخيل حتى أن الحلم يمكن أن يتحقق في هذا الوقت القصير، حيث قاد بالميراس إلى لقب كأس ليبرتادورس لأندية أمريكا الجنوبية 2020، وأصبح أول مدير فني أجنبي يرفع كأسا مع بالميراس منذ الأرجنتيني فيلبو نونيز في عام 1965، كما قاد الفريق أيضا للفوز بكأس البرازيل في أول موسم له، كما أنه المدير الفني الوحيد الذي فاز بلقبين في نفس الموسم مع بالميراس هذا القرن.

واستعان فيريرا بجهاز فني مكون من أربعة أعضاء آخرين متعددي التخصصات ساعده على تنفيذ أفكار واضحة ومجموعة من الإجراءات التي تم التدرب عليها في الملعب فضلا عن لغته المباشرة والبليغة، ما أكسب المدرب الشاب احترام فريق العمل وإعجاب الجماهير بسرعة.