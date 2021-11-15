البرتغالي أبل فيريرا يوافق على تدريب نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي تلقت موافقة وكيل أعمال المدرب البرتغالي أبل فيريرا لتدريب النادي السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”اليوم“ فقد تلقت إدارة ⁧‫النصر‬⁩ اليوم الإثنين موافقة وكيل أعمال المدرب البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي على العرض المقدم من الأحد الماضي.

وكيل فينسنت أبوبكر يبلغ بشكتاش برغبة اللاعب في العودة إلى النادي https://t.co/XRIskS8q5J pic.twitter.com/ORU7ITdrH6 — إرم سبورت (@EremSports) November 15, 2021

ونقلت صحف برازيلية أن النصر يرغب في التوقيع مع مدرب بالميراس أبل فيريرا مقابل عرض مالي مليوني ”يسيل له اللعاب“.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فقد أدار فيريرا 101 مباراة لبالميراس حقق خلالها الفوز في 54 مباراة وتعادل في 20 وخسر في 27 مباراة وسبق له تحقيق كأس البرازيل وكأس ليبرتادوريس موسم 2019/2020.

وأقال النصر مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، بعد نحو شهر من تعيينه، بسبب تردي النتائج واحتلال النصر للمركز التاسع علما بأنه لعب مباراتين أقل من الاتحاد المتصدر.

ووصل النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوال لكنه خسر 1/2 أمام مواطنه الهلال.

رسميا.. إقالة بيدرو إيمانويل من تدريب نادي النصر السعودي https://t.co/3f5U6BARVR pic.twitter.com/K8DlaPGkxZ — إرم سبورت (@EremSports) November 10, 2021

وبعد الخسارة أمام الهلال خسر النصر مرتين وتعادل مرة في الدوري السعودي، إذ خسر من الاتفاق والشباب 1/1 في كل مرة، وتعادل 1/1 مع الفيحاء.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع الرائد ثم النصر في الدوري السعودي بعد فترة التوقف الدولي، ثم مع الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومنذ بداية الموسم لعب النصر 9 مباريات في الدوري السعودي، حقق الفوز 4 مرات، وتعادل مرة وخسر 4، ليحصد العالمي 13 نقطة، ويتأخر بـ10 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 11 مباراة.

مستقبل فينسنت أبوبكر

وفي وقت سابق قال موقع ”hurriyet“ إن المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم نادي النصر يريد العودة إلى بشكتاش التركي.

ووفقا للموقع فإن وكيل أعمال فينسنت أبوبكر أبلغ إدارة نادي بشكتاش بأن اللاعب يرغب في العودة إلى الفريق التركي، وأضاف أن فينسنت أبوبكر لم يجد ما كان يتوقعه في الدوري السعودي؛ ولهذا يفكر في الرحيل عن النصر.

وأوضح أن رد بشكتاش كان: ”لا مكان لك“، وأشار إلى أن اللاعب صُدم من رد النادي التركي، وأنه غير مطلوب من المدرب سيرجان يالشين؛ لأنه ترك الفريق في المباريات الأخيرة العام الماضي.

وفي يونيو الماضي، أعلن النصر التعاقد مع فينسنت أبوبكر، البالغ من العمر 29 عاما، حيث شارك في الدوري السعودي 9 مرات سجل فيها 3 أهداف.