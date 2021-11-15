رياضة

وكيل فينسنت أبوبكر يبلغ بشكتاش برغبة اللاعب في العودة إلى النادي
تاريخ النشر: 15 نوفمبر 2021 14:37 GMT
تاريخ التحديث: 15 نوفمبر 2021 14:55 GMT

وكيل فينسنت أبوبكر يبلغ بشكتاش برغبة اللاعب في العودة إلى النادي

في يونيو الماضي، أعلن النصر التعاقد مع فينسنت أبوبكر، البالغ من العمر 29 عاما، حيث شارك في الدوري السعودي 9 مرات، سجل فيها 3 أهداف.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، إن المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم نادي النصر السعودي يريد العودة إلى نادي بشكتاش التركي.

ووفقا لموقع ”hurriyet“، فإن وكيل أعمال فينسنت أبوبكر أبلغ إدارة نادي بشكتاش بأن اللاعب يرغب بالعودة إلى الفريق التركي، وأضاف أن فينسنت أبوبكر لم يجد ما كان يتوقعه في الدوري السعودي، ولهذا يفكر في الرحيل عن النصر.

وأوضح أن رد بشكتاش كان ”لا مكان لك“، وأشار إلى أن اللاعب صُدم من رد النادي التركي، وأنه غير مطلوب من المدرب سيرجان يالشين؛ لأنه ترك الفريق في المباريات الأخيرة العام الماضي.

ونقل المصدر عن يالشين قوله بعد انتقال فينسنت أبوبكر للنصر: ”أنا لا أضع خطة لعبتي للموسم القادم على فينسنت أبوبكر، في غيابه تمكنا من الفوز وأصبحنا أبطالا“.

وأفاد الموقع بأن فينسنت أبوبكر، الذي رفض جميع المحاولات التي قامت بها إدارة بشكتاش لتمديد العقد بينهما الموسم الماضي، يبحث عن سبل للعودة إلى الفريق التركي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن فينسنت أبوبكر لعب 67 مباراة مع بشكتاش، سجل فيها 35 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وقال ”hurriyet“، إن الاتفاق بين بشكتاش وفينسنت أبوبكر كان ”إذا لعب النجم الكاميروني، الذي لعب 29 مباراة رسمية مع بشكتاش في موسم 2020/2021، مباراة واحدة أخرى، فسيتم تمديد عقده تلقائيا“.

لكن اللاعب، بحجة الإصابة، صرح بأنه لن يلعب 10 من آخر 11 مباراة في الدوري ونهائي كأس تركيا، وأنه لن يوقع على عقد يمنحه أقل من 3 ملايين يورو.

وفي يونيو الماضي، أعلن النصر التعاقد مع فينسنت أبوبكر، البالغ من العمر 29 عاما، حيث شارك في الدوري السعودي 9 مرات سجل فيها 3 أهداف.

ويعيش النصر على صفيح ساخن، حيث قررت إدارة الفريق برئاسة مسلي آل معمر، رسميا، إقالة مدرب الفريق بيدرو إيمانويل، بعد نحو شهر من تعيينه في منصب المدير الفني للفريق.

كما تقدم حسين عبدالغني باستقالته من منصب المدير التنفيذي، وتتردد تقارير عن رغبة المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في الرحيل عن النصر في السوق الصيفي المقبل.

وخسر النصر أمام مواطنه الهلال 1/2 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وبعد هذه المباراة لم يحقق النصر الفوز في المباريات الثلاث التالية، حيث خسر 1/0 أمام كل من الاتفاق والشباب، وتعادل 1/1 مع الفيحاء.

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