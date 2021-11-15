الرياضية: اتحاد الكرة السعودي يدرس زيادة المحترفين الأجانب في الدوري

كشفت صحيفة ”الرياضية“، على أن مسؤولي رابطة الدوري السعودي، يدرسون مع نظرائهم اتحاد كرة القدم، فكرة زيادة عدد أجانب البطولة من 7 إلى 8 لاعبين خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، في تقرير لها، يوم الإثنين، فإن ”اتحاد كرة القدم السعودي بحث مع رابطة الدوري ورؤساء الأندية مؤخرًا، فكرة زيادة عدد أجانب البطولة، سواء باعتماد مشاركة العدد كاملًا، أو تواجد 7 من أصل 8 على دكّة البدلاء، كما كان يحدث في موسم 2019“.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المنتظر أن يصدر القرار الرسمي بزيادة عدد أجانب الدوري السعودي للمحترفين في وقت قريب، وتحديد تاريخ العمل به، بداية من فترة الانتقالات الشتوية، أو مع انطلاقة الموسم المقبل.

وأوضحت، أن كلًا من أندية الفيصلي والتعاون، والرائد، وضمك، والفيحاء، وأبها، يؤيدون قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب، بينما ترك الطائي، والحزم، والباطن، القرار في يد المسؤولين، مشددة على أن نادي الشباب يوافق على الاقتراح، ولكن بشرط حصول الفرق نفسها على الدعم المالي نفسه، أو الاستمرار على عدد اللاعبين أنفسهم، بينما رفض نادي الفتح.

كما أكدت أن ناديي الأهلي والنصر لم يتلقيا اتصالات رسمية بشأن الاقتراح من أجل إبداء وجهة نظرهما بخصوص القرار، ولم يرد كلّ من الهلال، والاتحاد، والاتفاق، على الصحيفة، من أجل معرفة رأيهما.

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وتسمح لوائح الدوري السعودي للمحترفين حاليًا للأندية، بقيد 7 لاعبين أجانب في قوائمها المحلية، ولا تحدد عدد اللاعبين المتواجدين في أرض الملعب، إذ يُمكن لأي فريق أن يدفع بلاعبيه السبعة الأجانب في المباراة.

يذكر أن الدوري السعودي، كان يعتمد على تواجد 4 لاعبين أجانب في كل فريق، قبل إصدار قرار في موسم 2017-2018، بزيادة العدد إلى ستة، ثم تم رفعه من جديد إلى سبعة في شتوية الموسم نفسه.

وتمت زيادة العدد مرة أخرى إلى ثمانية أجانب في موسم 2018- 2019، قبل أن يقلص في 2019- 2020، إلى سبعة، وأعقب ذلك قرار عام بالاستمرار على سبعة أجانب في كل فريق حتى عام 2022.

يذكر أن فريق الاتحاد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، متفوقًا على الشباب بنقطتين، بعد مرور 11 جولة حتى الآن.