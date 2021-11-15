رئيس الفيصلي يفسر تصريح طلب السوبر "صدقة" من الهلال.. ويكشف أسباب إقالة تراميزاني (فيديو)

كشف فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي السعودي، الأسباب التي أدت إلى إقالة الإيطالي باولو تراميزاني من تدريب الفريق بعد مرور 7 جولات من انطلاق الموسم الجديد للدوري، مفسرا في الوقت نفسه تصريحاته عن مطالبة فهد بن نافل رئيس الهلال بترك لقب السوبر السعودي لهم كصدقة.

وقال المدلج في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”نعم قلت إنني أتمنى تحقيق كأس السوبر وتكون صدقة من بطولات الهلال، ولكن الأمر كان مجرد مزحة مع فهد بن نافل، رئيس الهلال، خلال اجتماع رؤساء الأندية مؤخرا، وتم تضخيم ما قلته بشكل كبير، وليس هناك صدقة في كرة القدم، فهي تظل منافسة كروية وكل فريق يجتهد ويقدم كل ما في وسعه داخل الملعب ويلعب للفوز، ونحن سنفعل ذلك أمام الهلال بمباراة السوبر لحصد البطولة، وسنحققها بإذن الله“.

فهد المدلج رئيس الفيصلي: قلت لفهد بن نافل أعطونا بطولة السوبر "زكاة" (فيديو) https://t.co/vPVKYYbgCP pic.twitter.com/hUn0FiLDfn — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

ويلتقي الهلال مع نظيره الفيصلي يوم 6 يناير المقبل 2022، على استاد الملك فهد الدولي لخوض مباراة كأس السوبر المحلي.

ويخوض الهلال مباراة السوبر بصفته بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالنسخة الماضية 2020/21، بعدما حصد 61 نقطة.

بينما يلعب الفيصلي المباراة بعد حصوله على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على التعاون في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.

"أتمنى تحقيق السوبر وتكون صدقة من بطولات الهلال"..

"تركي العجمة" يواجه رئيس #الفيصلي بتصريحه الذي أثار جدلا.. شاهد ماذا قال "فهد المدلج"@TurkiAlajmah#كورة_روتانا pic.twitter.com/YozuNyRFEO — برنامج كورة (@korarotana) November 14, 2021

إقالة المدرب السابق

وتطرق المدلج للحديث عن قراره بإقالة المدرب السابق الإيطالي باولو تراميزاني، موضحا: ”أبعدناه بسبب المشاحنات مع اللاعبين، وتصرفاته غير المفهومة التي كانت وراء إقالته، فبعض تلك التصرفات حمقاء، وإلا الحماقة أعيت من يداويها، وفي إحدى المرات طلب الاجتماع معي ليقول لي إنه سمع شخصا من الجماهير يقول لي (غير غير هذا اللاعب) وهو غضب واعتبر الأمر تدخلا في عمله، واستغربت فماذا أفعل مع شخص من الجمهور، ثم عقب مباراة أبها، دخلت غرفة الملابس فكان يبتعد عني، وكأنه خائف أن شخصيته تقل أمام اللاعبين، وتشاروت مع الجهاز الإداري وبعض اللاعبين عن قرار إقالته ولم أجد لاعبا واحدا يتذمر من القرار، وبعد قدوم دانيال راموس وجدت أن العمل النفسي والشق الفني تغير، وهو مدرب مكسب للكرة والدوري السعودي“.

وأردف: ”دانيال راموس كان خيارنا الأول ولكنه كان مرتبطا بتعاقد آخر، فلجأنا لخيارنا الثاني وهو تراميزاني وقام بجهد كبير مع الفريق في معسكر الإعداد، ولكن كان هناك أمور نفسية سيئة بتعامله مع الجهاز الإداري، وكان أيضا يخلق مشكلة مع اللاعبين من لا شيء ومشاحنات، والعدد المتذمر كان كبيرا، وكان أيضا يبعد أحيانا مترجميه لشكه فيهم أو أنهم يتآمرون عليه، رغم أن بعض اللاعبين لا يجيدون الإنجليزية“.

سلوكيات حمقى..!

رئيس #الفيصلي "فهد المدلج" يكشف لكورة تفاصيل بعض تصرفات المدرب "تراميزاني"، الذي وصفها بـ"الحمقاء" #كورة_روتانا pic.twitter.com/BusUePmTft — برنامج كورة (@korarotana) November 14, 2021

ولعب الفيصلي 7 مباريات تحت قيادة تراميزاني فاز في اثنتين على النصر والفيحاء وتعادل مع الأهلي والرائد والباطن فيما خسر من الاتحاد وضمك.

وعن أهداف فريقه هذا الموسم، أشار المدلج: ”أولوياتنا هذا الموسم الحفاظ على كأس الملك الغالية، وهذا مطلبنا، وكذلك جميع الأندية، ثم الدوري ويليه فعل كل ما في وسعنا لحصد كأس السوبر وبعد ذلك البطولة الآسيوية. وقطعنا شوطا في وضع التصاميم وإنهاء المخططات لإقامة مقر نموذجي لنادي الفيصلي بدعم من وزارة الرياضة، كما خفضنا سعر التذاكر لتكون في متناول الجميع“.

ويحتل الفيصلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 مواجهات، والخسارة مرتين.