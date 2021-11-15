وليد الفراج يكشف تطورات أزمة احتجاج الهلال ضد حمدي النقاز (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن آخر تطورات ملف الاحتجاج الذي قدمه نادي الهلال السعودي بسبب عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز مع الأهلي في مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ورحل النقاز عن الترجي التونسي في الميركاتو الصيفي الماضي إلى الزمالك المصري في صفقة انتقال حر، لكن، تحولت وجهته بعد ذلك إلى الأهلي السعودي، بعد فشل قيده في النادي المصري بسبب معاقبته بالحرمان من القيد لفترتي انتقالات.

وتقدم الهلال بدوره باحتجاج رسمي للجنة الانضباط والأخلاق بسبب عدم أهلية مشاركة النقاز في مباراة الفريق ضد الأهلي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي في اللقاء الذي جمع الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد: ”حسب معلوماتنا أن الموضوع سيحسم قبل انطلاق مباريات الجولة الـ12 التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الحالي، وبالتالي القرار لازم يحسم قبل يوم الأحد 21 نوفمبر على أساس مباراة أبها مع الأهلي“.

#وليد_الفراج: قضية احتجاج #الهلال ضد مشاركة حمدي النقاز ستحسم قبل الجولة الـ١٢. الهلال قدم ورقة تنازل اللاعب عن مستحقاته من نادي الترجي للانتقال. لا غبار على الانتقال حتى الان وقد يتم ايقاف اللاعب ومعاقبة #الأهلي

#ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/lt4JOQn3bK — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 14, 2021

وأضاف الفراج: ”الموضوع مغلق عليه تماما ولجنة الانضباط واضعة أسوارا كبيرة بشأن القرار، ما وصلنا له أن الهلال يبدو أ مقدم ورقة في الملف عبارة عن اتفاقية أو تنازل من النقاز عن حقوقه لدى الترجي التونسي من أجل الانتقال للزمالك، وبالتالي ففهي ورقة تحتاج توضيحات، واللاعب طلب في جلسة استماع بسبب هذا الأمر، والاحتجاج ممكن يقبل أو يرفض وكل الاحتمالات واردة، وبالتالي الاتفاقية بين الزمالك والترجي اللوائح المصرية تسمح بها، ولكن بعض الأوراق لا تتناسب مع أنظمة الاحتراف في المملكة، حتى الآن اللاعب انتقل بشكل سليم وتسجيله لا غبار عليه“.

وتابع: ”لكن إذا اقتنعت لجنة الانضباط بمبررات احتجاج الهلال سينتج عنها إيقاف النقاز سنة كاملة وسيكون هناك عقوبات على الأهلي السعودي، ولو كسب الهلال الاحتجاج سيحصل على 3 نقاط الخاصة بالمبارة ولن يؤثر على نتائج سابقة للأهلي“.

رد الزمالك

فيما رد عمرو أبو العز، المدير الإداري بنادي الزمالك، عن موقف القلعة البيضاء من أزمة اللاعب التونسي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، قائلا: ”نادي الزمالك موقوف من القيد لفترتين، ولن نضحك على الفيفا، لم نقيد اللاعب والبطاقة الدولية حصل عليها اللاعب من الاتحاد التونسي، والأمر بعيد عنا تمامًا“.

وشدد: ”إتمام التعاقد مع أي لاعب هو القيد في الاتحاد، ونحن لم نقيده بسبب إيقافه، ولذلك التعاقد لم يتم مع النقاز“.

يذكر أن الأهلي قام بتسجيل النقاز كلاعب حر ليس مرتبطا بفريق آخر، بدلا من الصربي المصاب ليوبومير فيسا، الذي أثبتت الفحوصات الطبية أنه يعاني من إصابة مزمنة ستجعله يغيب لنهاية الموسم.