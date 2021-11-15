حقيقة رحيل تاليسكا عن نادي النصر للانتقال إلى بشكتاش التركي

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي وجود أي نية للتخلي عن البرازيلي أندرسون تاليسكا في الميركاتو المقبل.

وجاء هذا النفي عقب انتشار تقارير في الصحف التركية المختلفة عن رغبة بشكتاش التركي في ضم تاليسكا على سبيل الإعارة من النصر.

وقالت الصحف إن إدارة النادي التركي تواصلت مع تاليسكا الذي أبدى بدوره رغبته في العودة للنادي.

ولكن مصادر قريبة من النادي السعودي قالت إن النجم البرازيلي مرتبط بتعاقد مع النصر لمدة 3 سنوات، وإن النادي يسعى لتعزيز الصفوف وليس التفريط في نجومه.

وبخصوص ما تداولته الصحف التركية من أن النادي يواجه مشاكل في دفع رواتب اللاعب، قال المصدر لـ“إرم نيوز“: ”الصحف التركية معروف عنها بث الشائعات، وسوابقها معروفة للجميع“.

فيما أشارت صحيفة ”فوتوماك“ التركية إلى أن إدارة نادي بشكتاش أكدت أنها لم تتقدم بأي عروض للتعاقد مع تاليسكا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تاليسكا يرغب في العودة إلى بشكتاش والنادي يشترط تخفيض راتبه https://t.co/7JC4MEHMYN pic.twitter.com/ZEMw1kU7zd — إرم سبورت (@EremSports) November 12, 2021

الصحيفة التركية أكدت أنه لا توجد أي نية لدى مسؤولي نادي بشكتاش للتفاوض مع تاليسكا وإعادته مرة أخرى إلى الفريق، وأن اللاعب خارج الحسابات حاليا.

النادي التركي شدد على أن أندرسون تاليسكا ليس ضمن حساباته حاليا، وأن فكرة التعاقد معه لم تتم مناقشتها إطلاقا خلال الوقت الحالي.

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي بشكتاش قد يتعاقد مع تاليسكا، بأن يقوم اللاعب بفسخ تعاقده مع نادي النصر السعودي ويصبح حرا.

ويحصل تاليسكا على مبلغ 8 ملايين يورو سنويا من نادي النصر السعودي، وفي حالة وجود رغبة منه للانضمام إلى بشكتاش فسيفقد ما لا يقل عن ثلثي راتبه الحالي.

وكان النصر قد أعلن التعاقد مع تاليسكا، البالغ من العمر 27 عاما، في مايو الماضي بعقد يمتد لثلاث سنوات، وسجل للعالمي 6 أهداف وصنع 3 في 12 مباراة، حيث سجل 5 أهداف في الدوري السعودي وهدفا في دوري أبطال آسيا.

وقبل أيام كان الإعلامي البرازيلي جورج نيكولا قد ذكر في تصريحات أن تاليسكا غير مرتاح في النصر ويرغب في العودة إلى بلاده.

تاليسكا نجم النصر يثير الجدل بتغريدة "كرة القدم للرجال وليست للأطفال" https://t.co/exeyFFIow3 pic.twitter.com/sxqsWtyZMb — إرم سبورت (@EremSports) October 31, 2021

ومنذ خسارته أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لم يحقق النصر أي فوز، حيث خسر مرتين من الاتفاق والشباب، وتعادل 1/1 مع الفيحاء.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع الرائد يوم 20 نوفمبر الحالي في الدوري السعودي.

ويمر النصر بفترة حرجة بسبب تردي النتائج وحصوله على 13 نقطة فقط من 9 مباريات شارك بها واحتلاله مركزا لا يليق بالنادي العاصمي.