أول رد إيراني على مطالبة الأردن التأكد من "جنس" لاعبة في منتخب السيدات

ردت مریم إیراندوست، مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم الخاصة بالسيدات، اليوم الأحد، على مطالبة الاتحاد الأردني لكرة القدم، في خطاب رسمي لنظيره الآسيوي، بضرورة التحقيق من (جنس) إحدى لاعبات منتخب إيران، والتي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح.

وقالت مریم إیراندوست في تصريح لوكالة أنباء الرياضة الإيرانية ”ورزش سه“، إن ”الشائعات المنتشرة حول جنس إحدى لاعبي المنتخب الوطني هي مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات“.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX

وأضافت معلقة على اعتراض الاتحاد الأردني لكرة القدم: ”من الطبيعي أن يسعى الأردنيون للهروب من الهزيمة“.

وأوضحت: ”عندما سمعت هذا الخبر، صباح اليوم، كان واضحًا لي أن هذه كانت مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، فقد تجرع الأردنيون الهزيمة، وخسروا كأس آسيا، وكان من الطبيعي أن يحاولوا تهدئة أنفسهم تحت ذرائع كاذبة، والإفلات من المسؤولية عن هذه الهزيمة“.

وتابعت المدربة الإيرانية: ”بصراحة عندما اطلعت على الخبر لم أقرر التحدث عنه، ولكن الآن أعتقد أنه قد لا يكون من السيئ أن أشرحه كمدربة للمنتخب حتى يكون كل الناس والمشجعين في هذا الفريق مرتاحين“.

وأشارت إلى أنه ”منذ بداية رحلتنا للمنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، حاولنا أن نبدأ حركتنا بتخطيط دقيق، وكان من أهم البرامج الفحوصات الطبية، وقد أجرينا جميع الاختبارات اللازمة بأنفسنا“.

وقالت مریم إیراندوست: ”بعد الفحوصات اللازمة قام الطاقم الطبي بفحص دقيق لكل عضو في المنتخب الوطني من حيث الهرمونات، وهرمون التستوستيرون، حتى لا نواجه أي مشاكل في هذا الصدد، ولهذا السبب أقول لجميع مشجعي المنتخب الوطني لا داعي للقلق بشأن هذا، ولأنه لا مشكلة تهدد فريقنا، سنقدم أي وثيقة يريدها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دون إضاعة الوقت، لأننا مرتاحون من أي أخطاء أو خداع في هذا الصدد“.

Iran used men (faked their identity to be women) to play at the finals of Asia women’s football.

Even in this we can’t trust #Iran, so how to trust them on nuclear power???? pic.twitter.com/bdXKWjNNNT

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) November 14, 2021