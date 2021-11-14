أول رد إيراني على مطالبة الأردن التأكد من "جنس" لاعبة في منتخب السيدات

ردت مریم إیراندوست، مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم الخاصة بالسيدات، اليوم الأحد، على مطالبة الاتحاد الأردني لكرة القدم، في خطاب رسمي لنظيره الآسيوي، بضرورة التحقيق من (جنس) إحدى لاعبات منتخب إيران، والتي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح.

وقالت مریم إیراندوست في تصريح لوكالة أنباء الرياضة الإيرانية ”ورزش سه“، إن ”الشائعات المنتشرة حول جنس إحدى لاعبي المنتخب الوطني هي مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات“.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

وأضافت معلقة على اعتراض الاتحاد الأردني لكرة القدم: ”من الطبيعي أن يسعى الأردنيون للهروب من الهزيمة“.

وأوضحت: ”عندما سمعت هذا الخبر، صباح اليوم، كان واضحًا لي أن هذه كانت مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، فقد تجرع الأردنيون الهزيمة، وخسروا كأس آسيا، وكان من الطبيعي أن يحاولوا تهدئة أنفسهم تحت ذرائع كاذبة، والإفلات من المسؤولية عن هذه الهزيمة“.

وتابعت المدربة الإيرانية: ”بصراحة عندما اطلعت على الخبر لم أقرر التحدث عنه، ولكن الآن أعتقد أنه قد لا يكون من السيئ أن أشرحه كمدربة للمنتخب حتى يكون كل الناس والمشجعين في هذا الفريق مرتاحين“.

وأشارت إلى أنه ”منذ بداية رحلتنا للمنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، حاولنا أن نبدأ حركتنا بتخطيط دقيق، وكان من أهم البرامج الفحوصات الطبية، وقد أجرينا جميع الاختبارات اللازمة بأنفسنا“.

وقالت مریم إیراندوست: ”بعد الفحوصات اللازمة قام الطاقم الطبي بفحص دقيق لكل عضو في المنتخب الوطني من حيث الهرمونات، وهرمون التستوستيرون، حتى لا نواجه أي مشاكل في هذا الصدد، ولهذا السبب أقول لجميع مشجعي المنتخب الوطني لا داعي للقلق بشأن هذا، ولأنه لا مشكلة تهدد فريقنا، سنقدم أي وثيقة يريدها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دون إضاعة الوقت، لأننا مرتاحون من أي أخطاء أو خداع في هذا الصدد“.

Iran used men (faked their identity to be women) to play at the finals of Asia women’s football.

Even in this we can’t trust #Iran, so how to trust them on nuclear power???? pic.twitter.com/bdXKWjNNNT — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) November 14, 2021

من جهة أخرى، قالت الإيرانية زهره هراتيان، مسؤولة مراقبة المنشطات في مباريات دوري أبطال آسيا، لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إن ”على الاتحاد الأردني لكرة القدم تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت ما يدعيه“.

وقالت هراتيان إن ”على لجنة الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي اتخاذ إجراء ضد الاتحاد الأردني لكرة القدم، بسبب إثارة القضية علنًا دون تقديم الوثائق اللازمة“.

وكشفت أن ”مسألة تحديد الجنس تتم بشكل روتيني في كرة القدم الآسيوية، ويتم اختبار الفرق قبل المباراة، وبالطبع يقوم اللاعبون بإجراء اختباراتهم“.

وفي النهاية، قالت هراتيان: ”جميع وثائق المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات التي تم إجراؤها في المركز المعتمد من الاتحاد الآسيوي متوافرة وسنرسلها كلما طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم“.

ونشر الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، تغريدة تتضمن الخطاب الرسمي الموجه للاتحاد الآسيوي، يطالب فيها بفتح تحقيق بوجود شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات في صفوف المنتخب الإيراني للسيدات.

وحقق المنتخب الإيراني للسيدات، إنجازًا تاريخيًا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم آسيا، بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني، بركلات الترجيح 4-2.