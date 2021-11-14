من هي اللاعبة السعودية فرح جفري التي ظهرت مع زيدان؟

ظهر على الساحة الكروية السعودية اسم جديد في عالم كرة القدم النسائية حديثة العهد في المملكة، وهو ”فرح جفري“ البالغة من العمر 18 عامًا، ولاعبة وسط نادي جدة إيغيلز الذي تأسس، العام 2014، وتوج بلقب بدوري جدة النسائي، العام 2019.

وكان دوري جدة النسائي أول دوري محلي في المملكة قبل أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انطلاق النسخة الأولى من دوري كرة القدم النسائية، لأول مرة تحت إشرافه، تحت اسم (دوري المناطق لكرة القدم للسيدات 2021).

ولا شك أن الدوري، الذي سينطلق، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وستقام مبارياته في 3 مدن، وهي: الرياض، وجدة، والدمام، فرصة كبيرة لفرح التي تعتبر الدولي البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي مثلها الأعلى، وتحلم باللعب لنادي الاتحا،د والانضمام للمنتخب السعودي للسيدات.

وكانت ”فرح“ التي ترتدي القميص رقم 16 في فريقها جدة إيغيلز والمنتخب السعودي قد توجت عشقها لكرة القدم بالحصول على لقب هدافة بطولة كأس أبطال المناطق، لأول دوري نسائي في نسخته الأولى قبل النسخة الرسمية الأولى التي لم تنطلق بعد.

اللاعبة السعودية فرح جِفري هداف فريق جدة إيغيلز 😍 @Farah_Jefry | #السعودية Saudi player Farah Jefri | #SaudiArabia pic.twitter.com/yhRWlqPaM5 — إكتشف السعودية | SAUDIA (@Discover_SAUDIA) November 14, 2021

وقالت ”فرح“ في تصريحات سابقة: ”عرفت كرة القدم في منزلنا، فمنذ الصغر كنت أشاهد المباريات مع والدي بكل حماس، خاصة الدوري السعودي والإنجليزي، كما أمارس لعب كرة القدم في فناء المنزل، وأهدف حاليًا لأن أكون قدوة حسنة لكل امرأة تحلم بأن تكون لاعبة كرة قدم، وأن أساعد فريقي بتحقيق بطولات كثيرة بجانب حلمي الأكبر وهو تمثيل المنتخب في كأس العالم للسيدات“.

وأضافت اللاعبة المتوجة مع فريقها بدوري جدة النسائي، وبالمركز الثاني على مستوى دوري المملكة: ”لم تكن البداية سهلة بسبب فكر المجتمع في ذلك الوقت، وأن كرة القدم حكر فقط على الرجال، بالإضافة إلى عدم توافر منشآت رياضية خاصة بالنساء ومدربات لتدريب كرة القدم، ووالدي ساهم في تدريبي وتطويري بشكل كبير، وحلمت بلعب كرة القدم وتحقيق بطولات وعملت على ذلك حتى نلت لقب هدافة البطولة الرسمية الأولى هذا الموسم، وكنت دائمًا أحاول أن أعمل على نفسي وأطور من إمكاناتي“.

ولا شك أن ”فرح“ سعيدة للغاية بالنسخة الرسمية الأولى للدوري السعودي للسيدات، وانتقال كرة القدم النسائية من الهواة إلى الاحتراف.

لقاء زيدان

وفي دليل على بروز اسمها في عالم كرة القدم النسائية السعودية وقعت شركة ”أديداس“ العالمية للملابس والمستلزمات الرياضية عقدًا مع ”فرح“، في مارس/آذار الماضي.

وفي أحد الأحداث الرياضية المتعلقة بعقد الرعاية التقت الأسبوع مع النجم الفرنسي الأسطوري زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، وقد عبرت عن سعادتها بهذا اللقاء بصورة جمعتها بـ“زيزو“ وعلقت عليها قائلة عبر حسابها على إنستغرام: “ لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي بالأسطورة زيدان، وبالتأكيد هي لحظة لا أستطيع وصفها بالكلمات“.

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ونشرت ”فرح“ عبر حسابها على إنستغرام أيضًا صورة لها على برج الشاشة ضمن حملة #ImpossibleIsNothing التي ترعاها أديداس.

ويعدُّ برج الشاشة أحد أجمل أبراج جدة وأعلاها، وقد ساهم تصميمه المميز، وارتفاعه الشاهق، في جعله واحدًا من الأماكن السياحية في جدة.

ولا شك أن وجود صورة لفرح أعلى هذا البرج دليل مهم على نمو كرة القدم النسائية في المملكة وشهرة اللاعبة الشابة، واعتبارها واحدة من الرائدات في هذا المجال.

ويضم برج الشاشة الذي افتتح، العام 2011، أضخم شاشة إعلانات في العالم تمتد على طول واجهته الزجاجية، وهو ما يبرز ما وصلت له الحسناء فرح جفري.

من هي فرح جفري؟

وُلدت فرح في 12 يناير/كانون الثاني 2003، وكانت تهتم بالعديد من الألعاب الرياضية مثل كرة السلة والسباحة، لكن إعجابها الكبير بمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز مع والدها في طفولتها نقل لها عشق كرة القدم، خاصة وهي من عشاق دي بروين.

وتجيد فرح اللغة الإنجليزية، ودرست المحاسبة والمالية في الجامعة، وأطلق عليها الجمهور لقب F16 وذلك نسبة إلى أول حرف من اسمها ورقم قميصها 16، ويتشابه الاسم مع إحدى الطائرات المقاتلة الأمريكية.

وتعشق ”فرح“ فريق مانشستر سيتي وذلك أمر طبيعي بما أنها من عشاق دي بروين، وتتمنى أن تتاح لها فرصة الاحتراف في النادي الإنجليزي، كما أنها عشق نادي الاتحاد وتحلم باللعب له في يوم من الأيام.

والتقت ”فرح“ بجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلال زيارة له للمملكة، وقد أشاد بالتطور الذي تشهده الكرة النسائية السعودية، كما أنها حسمت الجدل التاريخي بين الأفضل في العالم بين ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، مفضلة قائد برشلونة السابق ومهاجم باريس سان جيرمان الحالي.