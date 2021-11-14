تأهيل 45 حكمة لإدارة مباريات الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات

كشفت صحيفة ”الرياضية“ عن قيام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتأهيل وإعداد 45 حكمة لإدارة مباريات الدوري النسائي السعودي المقرر انطلاقه يوم الـ22 من نوفمبر الجاري، عبر إخضاعهنّ لدورة تدريبية اختتمت، يوم السبت، في جدة.

وأوضحت الصحيفة، أن الدورة التي أقيمت على مدار 4 أيام، اشتملت على تدريبات لياقية في الفترة الصباحية، وتطبيق ميداني مساء، تحت إشراف محاضِرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأشارت إلى أنه في إطار التدريب العملي، قادت الحكمات 4 مباريات تجريبية لفرق نسائية، تخللها شرح من المحاضِرة لأساسيات قانون كرة القدم، إضافة إلى عدد من الحالات التحكيمية، كما نظَّم الاتحاد دورات مماثلة لإعداد مراقبات مباريات للمشاركة في منافسات الدوري أيضا.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن، يوم السبت، إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات.

وأكد أن الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم سينطلق ،في الـ22 من نوفمبر الجاري، على مرحلتين لدوري المناطق في مرحلته الأولى، ويفترض أن يشارك في هذا الدوري 16 فريقا، على أن تقام مبارياته في ثلاث مدن سعودية، هي: الدمام، والرياض، وجدة، فيما سيكون نظام الدوري من دورين.

⚽ 📝 | يسر الاتحاد السعودي لكرة القدم الإعلان عن النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات 🔗 https://t.co/3pj1MMQK1d#معًا_نصنع_التاريخ ⚪🟢 pic.twitter.com/HeBoIxok4T — إدارة الكرة النسائية – SAFF (@saff_wfd) November 13, 2021

وأوضح أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كلّ من مدينتي الرياض وجدة، وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام، سيتأهلون إلى بطولة المملكة النهائية، المفترض إجراؤها بداية العام المقبل في مدينة جدة، ولكن هذه البطولة ستجرى بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ، ياسر المسحل، أكد في التاسع من شهر سبتمبر الماضي، إقامة هذا الدوري للسيدات، موضحا أنه ”من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التطوير لكرة القدم النسائية، إذ تم وضع برامج تطوير ممارسة اللعبة لفئات عمرية محددة“.

كما تم تطوير وتصميم مسارات مخصصة للسيدات في مجالات التدريب والتحكيم، بجانب إطلاق دوري نسائي للفرق.

ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:

ستنطلق أول نسخة للدوري النسائي في خلال الأشهر القادمة ، وسيتم تطوير برامج أكثر لتسهيل ممارسة كرة القدم النسائية .#استراتيجية_الكرة_السعودية#قنوات_SSC pic.twitter.com/asdaW4t8JI — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 9, 2021

وكشف رئيس الاتحاد أن هدفهم صناعة منتخب وطني يكون من أفضل عشرين منتخبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 2034، قائلا ”أبطالنا الموهوبون الذين يدرسون حاليا في الصف السادس بالمرحلة الابتدائية هم من سيمثلون المنتخب السعودي في مونديال 2034 وفق خطة معدة لذلك بإذن الله“.

يذكر أن العام الماضي 2020 شهد انطلاق أول دوري كرة قدم للسيدات، لكن كان بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والذي انتهى بفوز فريق التحدي من الرياض باللقب.