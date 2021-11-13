ماشاريبوف: لا أستطيع أن أقول كل شيء على ما يرام في نادي النصر

أعرب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، نجم نادي النصر السعودي، عن حزنه مما يدور في ”العالمي“، خاصة في ظل الهزائم التي تعرض لها الفريق بالفترة الماضية، ما أطاح بالمدرب بيدرو إيمانويل، وتم تكليف البرازيلي مارسيلو سالازار بدلاً منه مؤقتاً بانتظار تعيين مدرب جديد.

وقال ماشاريبوف، في تصريحات خلال تواجده بمعسكر المنتخب الأوزبكي عبر موقع Sportauz: ”لا أستطيع أن أقول كل شيء على ما يرام في نادينا الآن، لقد خسرنا آخر مباراة أو اثنتين“.

ويعيش النصر أيامًا صعبة بعدما ودع مسابقة دوري أبطال آسيا على يد الهلال، ثم حصل على نقطة وحيدة من ثلاث مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تعادل مع الفيحاء وسقط أمام الشباب والاتفاق.

وتحدث ماشاريبوف عن المنافسة في الدوري السعودي، قائلا: ”الدوري السعودي قوي للغاية، ولكن الأوضاع في النصر حالياً ليست على ما يرام.. رحل مدرب الفريق بسبب تراجع النتائج“.

وتابع: ”كل شخص في أوزبكستان لا يعرف مدى قوة الدوري السعودي، وعندما ذهبت ولعبت في الدوري أدركت ذلك، نحن مستعدون بشكل جيد للمباريات القادمة مع النصر“.

ويتواجد ماشاريبوف مع بعثة منتخب أوزبكستان، الذي يواجه جورجيا في مباراة ودية، استعدادًا للمنافسات الدولية المقبلة.

وكانت إدارة النصر تعاقدت مع المدرب إيمانويل خلفاً للبرازيلي مانو مينيز، وأشرف على الفريق في 5 مباريات فقط، اثنتان منها في دوري أبطال آسيا و3 مباريات في الدوري، ولم يحقق خلالها سوى فوز وحيد على الوحدة الإماراتي، قبل أن يخسر في نصف النهائي الآسيوي أمام الهلال، ومن ثم يخسر أمام الاتفاق والشباب في الدوري، مقابل التعادل أمام الفيحاء.

وتعتبر إقالة إيمانويل التاسعة في الدوري، كما يعد النصر الفريق الثاني الذي يقيل مدربين في موسم واحد.

وفي السياق نفسه، وافقت إدارة النصر على الاستقالة التي تقدم بها حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية برازيلية أن إدارة نادي النصر يبحث تقديم عرض رسمي للتوقيع مع مدرب نادي بالميراس، أبل فيريرا.

المدرب قاد يالميراس في 99 مباراة حقق الفوز في 53 مباراة وتعادل في 20 وانهزم في 26 مباراة، وسبق له تحقيق كأس البرازيل وكأس الليبرتادوريس عام 2020.

وكان النصر قد أطلق، أمس، معسكره الإعدادي في مدينة الخبر بحصة تدريبية اشتملت على عدة محطات، في إطار الاستعداد لمباراة الجولة الـ 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد نادي النصر لمواجهة ضيفه الرائد، يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.