الرياضية: منح الجنسية السعودية للثلاثي عبدالفتاح آدم وهارون كمارا ومختار علي

كشفت تقارير صحفية أن عبدالفتاح آدم ومختار علي، نجمي نادي النصر، وهارون كمارا، نجم نادي الاتحاد، تم منحهم الجنسية السعودية، إثر صدور الموافقة الملكية، الخميس الماضي، حيث كانت لهم إسهامات واضحة في كرة القدم السعودية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم السبت، نقلا عن مصادرها الخاصة، فقد شملت الأسماء عبدالفتاح بن آدم بن أحمد محمد، لاعب كرة قدم محترف في الدوري السعودي في نادي النصر، من مواليد البلاد، ومثل المنتخب السعودي الأول في بعض المشاركات.

كما ضمت القائمة مختار بن علي عبدالله شيخ لاعب كرة قدم محترف في الدوري السعودي في نادي النصر وهو من مواليد السعودية، وكان محترفًا في الدوري الإنجليزي في نادي تشيلسي، وساهم في تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وضمت القائمة أيضا هارون بن موسى بن كمارا لاعب كرة القدم المحترف في صفوف نادي الاتحاد، وهو من مواليد السعودية، وسبق له تمثيل منتخب البلاد على مستوى الشباب والأولمبي، كما تم اختياره أكثر من مرة لمعسكر المنتخب الأول.

ويسهم قرار منح الجنسية للمتفوقين في الرياضة الاستفادة من مواليد البلاد الذين ترعرعوا على أراضيها، بعد أن غادر منهم الكثير واستقطبتهم دول أخرى منحتهم جنسياتها.

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على منح الجنسية السعودية لعدد من الأجانب أصحاب الخبرات المميزة.

وصدرت الموافقة الملكية، يوم الخميس الماضي، لعدد من المميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، بحسب ما أفادت وكالة ”واس“.

يأتي ذلك على ضوء الأمر الملكي السابق بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، تماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها الاستثمار.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته المقبلة أمام فيتنام، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، مساء الثلاثاء المقبل.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 13 نقطة، فيما يقبع منتخب فيتنام في المركز السادس والأخير دون نقاط.

ويتأهل إلى كأس العالم مباشرة أول وثاني كل مجموعة، فيما يخوض المنتخبان صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مباراة فاصلة بينهما، ليتأهل الفائز لمواجهة أحد منتخبات أمريكا الجنوبية أو الشمالية أو الأوقيانوس في الملحق المؤهل للمونديال.