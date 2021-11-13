كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميا، اليوم السبت، عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات.

وقال الاتحاد السعودي إن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم كرة القدم النسائية منذ عام 2017.

⚽ 📝 | يسر الاتحاد السعودي لكرة القدم الإعلان عن النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات 🔗 https://t.co/3pj1MMQK1d#معًا_نصنع_التاريخ ⚪🟢 pic.twitter.com/HeBoIxok4T — إدارة الكرة النسائية – SAFF (@saff_wfd) November 13, 2021

ومن المقرر أن يقام الدوري الذي سينطلق في 22 نوفمبر الجاري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى بمشاركة 16 فريقا، وستقام مبارياته في 3 مدن هي: الرياض، جدة، والدمام، بتواجد 6 فرق من كل منطقة (باستثناء الدمام أربعة فرق) للعب بنظام الدوري من دورين على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام، إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

والأندية الستة عشر المشاركة من المناطق الثلاث هي: التحدي، سما، الهمة، السهام الزرقاء واليمامة (الوسطى) – العاصفة، نسور جدة، اتحاد القوة، الكرة المشتعلة والليث الأبيض (الغربية) – شعلة الشرقية، المملكة النسائي، الواحة واتحاد النسور (الشرقية).

لأول مرة.. السعودية تعلن إطلاق فعاليات كرة القدم النسائية بشعار ”الكرة تجمعنا“ https://t.co/tNE4D8aXeQ pic.twitter.com/gLUfwz5jHY — إرم سبورت (@EremSports) March 1, 2019

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي، إن هذا الإعلان يُعَد لحظة مهمة في مسيرة الاتحاد، ولفت إلى أن تدشين أول دوري رسمي في السعودية كان واحدا من أهداف الاتحاد عند تدشين إدارة خاصة بكرة القدم النسائية.

وأوضح المسحل أنه تم الانتهاء من إعداد جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالدوري، وأكد حرص الاتحاد على تطبيقها والالتزام بها لما تمثله هذه النسخة من أهمية في مسار كرة القدم النسائية السعودية، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة“.

من جانبها، قالت لمياء بن بهيّان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي مدير إدارة الكرة النسائية: ”لا يمكن وصف هذه اللحظة التي نعيشها اليوم من خلال تحول حلم الدوري السعودي للسيّدات إلى واقع، نسير اليوم بخطى ثابتة وفق استراتيجية طموحة نتشارك فيها جميعا الشغف والطموح والهمة للارتقاء بكرة القدم النسائية والوصول بها لأعلى المستويات“.

وأضافت: ”عملنا منذ اليوم الأول في إدارة كرة القدم النسائية والتي بدأت بإشراف من سعادة الأستاذة أضواء العريفي، والتي بذلت جهدا كبيرا ومؤثرا لإتمام خطوة تكوين أول دوري نسائي بشكلٍ خاص، ودعم كرة القدم النسائية بشكل عام“.