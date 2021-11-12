رفض احتجاج نادي الهلال بشأن مشاركة حمدي النقاز مع الأهلي

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج الذي تقدم به نادي الهلال لدى اتحاد الكرة على مشاركة اللاعب حمدي النقاز، لاعب الأهلي، في مباراة الفريقين بالدوري السعودي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق استدعاء حمدي النقاز لاعب نادي أهلي جدة للاستماع له وأخذ أقواله حول عدة مقاطع وصور في حساباته الرسمية، أكد خلالها توقيعه لنادي الزمالك المصري.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين، وتؤكد صحة تسجيله.

وجاء قرار لجنة الانضباط بعد الاستماع إلى حمدي النقاز، أمس الخميس، واستندت إلى أن تسجيل النقاز نظامي ولا غبار عليه.

استدعاء حمدي النقاز للتحقيق أمام لجنة الانضباط السعودي بشأن توقيعه للزمالك https://t.co/NHVMuUPPIK pic.twitter.com/aB66Ij3dhn — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2021

وكان النقاز قد وقع لصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم، ولكن لم يتم قيده بسبب العقوبات على القلعة البيضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، التي حرمت النادي المصري من القيد لفترتي انتقالات، ما جعله ينتقل لصفوف الأهلي السعودي.

وقام نادي الهلال بتدعيم الاحتجاج الذي قدمه لدى اتحاد الكرة على مشاركة اللاعب حمدي النقاز لاعب الأهلي في مباراة الفريقين بعدد من المستندات.

وقدم في شكواه وثائق تدعمه وتسانده، إذ تؤكد عدم قانونية مشاركة اللاعب، حيث يعتقد الهلال بعدم قانونية مشاركة حمدي النقاز في المباراة التي جمعتهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يكن احتجاج الهلال هو الأول من نوعه على مشاركة حمدي النقاز، إذ سبقه في الشكوى نادي الطائي، قبل أن يرفض اتحاد الكرة الاحتجاج.

وكان احتجاج الطائي قد قوبل بالرفض من لجنة الانضباط والأخلاق؛ بسبب تقصير الطائي في استكمال إجراءات الاحتجاج.

وأوضحت لجنة الانضباط أن إدارة الطائي لم تستكمل الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج، ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة.

ويحتل النادي الأهلي المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، من 3 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين.

وكان النادي الأهلي السعودي تحت قيادة الألباني بيسنيك هاسي عاد إلى التدريبات الجماعية في جدة، بعد راحة سلبية استمرت 5 أيام؛ بسبب التوقف الدولي.