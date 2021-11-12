تاليسكا يرغب في العودة إلى بشكتاش والنادي يشترط تخفيض راتبه

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة، أن بشكتاش التركي سيوافق على عودة المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر السعودي، لكن بشروط.

ووفقا لموقع ”fotomac“ فإن بشكتاش اتخذ إجراءات لصالح آندرسون تاليسكا، وقال إن اللاعب البرازيلي يشعر بالاستياء في نادي النصر.

مترجم || نيكولا : اندرسون تاليسكا يعيش أيامه الأخيره في النصر .@jorgenicola pic.twitter.com/gIu6ofq0Vt — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) November 1, 2021

ووفقا للموقع فإن بشكتاش سيوافق على عودة تاليسكا بشرط أن يوافق اللاعب على شروط النادي التركي.

وقال ”fotomac“ إن بشكتاش تواصل مع تاليسكا وأبدى اللاعب رغبته في العودة إلى النادي التركي، وأضاف أن رد بشكتاش كان ”من الصعب جدًا علينا إعادتك بتكاليف باهظة في ظل الظروف الحالية، لكن يمكن إعادتك حال موافقتك على تخفيض راتبك“.

وكان النصر قد أعلن التعاقد مع تاليسكا، البالغ من العمر 27 عاما، في مايو الماضي بعقد يمتد لثلاث سنوات، وسجل للعالمي 6 أهداف وصنع 3 في 12 مباراة، حيث سجل 5 أهداف في الدوري السعودي وهدفا في دوري أبطال آسيا.

وقبل أيام كان الإعلامي البرازيلي جورج نيكولا قد ذكر في تصريحات أن تاليسكا غير مرتاح في النصر ويرغب في العودة إلى بلاده.

النصر السعودي يرصد 13 مليون يورو للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو https://t.co/Vq7WvXaXBd pic.twitter.com/RqC0CPQD63 — إرم سبورت (@EremSports) November 10, 2021

وقالت المصادر إن ما ذكره جورج نيكولا لا يمت للحقيقة بصلة وإنه يريد كسب متابعين من المنطقة العربية، وأضافت: ”المتابع لتصريحات هذا الإعلامي يدرك تماما أنه ينشر أخبارا بهدف عمل الزوبعة ولفت النظر لحسابه“.

وكانت إدارة النصر قد قررت يوم الأربعاء، إقالة المدرب الفني البرتغالي بيدور إيمانيول.

وقال النادي في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”قررت إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بيدرو إيمانويل، مقدمين له الشكر على الفترة التي قضاها مدربا للفريق“.

وأضاف: ”سيتولى السيد مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيا حتى الإعلان عن المدرب الجديد“.

رسميا.. إقالة بيدرو إيمانويل من تدريب نادي النصر السعودي https://t.co/3f5U6BARVR pic.twitter.com/K8DlaPGkxZ — إرم سبورت (@EremSports) November 10, 2021

وتعاقد النصر مع المدرب البرتغالي مطلع أكتوبر الماضي، خلفا للبرازيلي مانو مينيز، ويحتل النصر حاليا المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة من 9 مباريات،

ومنذ خسارته أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لم يحقق النصر أي فوز، حيث خسر مرتين من الاتفاق والشباب، وتعادل 1/1 مع الفيحاء.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع الرائد يوم 20 نوفمبر الحالي في الدوري السعودي