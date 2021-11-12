موندو ديبورتيفو: برشلونة يتلقى عرضا سعوديا لرعاية قميص النادي

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، بوجود عرض من شركة سعودية لرعاية قميص نادي برشلونة الإسباني.

وينتهي تعاقد شركة ”Rakuten“ مع برشلونة صيف 2022، وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إنه لا توجد مفاوضات رسمية لاستبدال الشركة اليابانية.

ESPN: برشلونة لا يستطيع إنفاق أكثر من 10 ملايين يورو في السوق الشتوي https://t.co/s3zY4uaAVc pic.twitter.com/xI62ENbHOA — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2021

وقالت الصحيفة، ”هناك حديث بالفعل عن صندوق استثماري مملوك من الحكومة السعودية، على استعداد لدفع 100 مليون يورو لبرشلونة“.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يملك عدة عروض يجب النظر فيها في أقرب وقت ممكن.

وبحسب ”موندو ديبورتيفو“، فإنه يجب معرفة الشعار الذي سيوضع على قميص برشلونة الموسم المقبل (2022/2021)، والذي تمت الموافقة على تصميماته بالفعل مع الشركة المسؤولة.

وأوضحت أن برشلونة يريد الموافقة على عرض يُدخل للنادي أكثر من 55 مليون يورو، وهو قيمة المبلغ الذي كانت تدفعه شركة ”Rakuten“ قبل تخفيضه إلى 30 مليون يورو بعد جائحة فيروس كورونا.

تشافي يطبق أول قواعده في برشلونة على بيكيه https://t.co/WUOCN9G5mJ pic.twitter.com/9DaTgJnqyp — إرم سبورت (@EremSports) November 10, 2021

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني وحصد 17 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بـ11 نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر برصيد 28 نقطة.

وكان برشلونة قد عيّن تشافي هيرنانديز مديرا فنيا للفريق الأول خلفا للهولندي المقال رونالد كومان بسبب سوء النتائج.

كما يحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ويلعب مع بنفيكا وبايرن ميونخ في آخر جولتين.

في سياق متصل، قالت صحيفة ”سبورت“ إن برشلونة يستبعد عودة اللاعب البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو من وولفرهامبتون رغم طلب تشافي بعودة اللاعب في السوق الشتوي في يناير 2022.

ووفقا للصحيفة، فإنه حال عاد ترينكاو لبرشلونة بنهاية هذا الموسم فإن النادي الكتالوني سيخسر 6 ملايين يورو وهي قيمة خيار الشراء في عقده مع وولفرهامبتون.

"ماركا" تتساءل: هل يلعب تشافي دورًا بعودة ميسي إلى برشلونة؟ https://t.co/cn51Z1pkBv pic.twitter.com/bqgyULrWAg — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

في المقابل، أفادت شبكة ”ESPN“ بأن برشلونة لن يستطيع إنفاق أكثر من 10 ملايين يورو في السوق الشتوي المقبل.

وقالت الشبكة إن إدارة برشلونة رصدت ميزانية محدودة للتعاقد مع لاعبين في السوق الشتوي، حال طلب تشافي إبرام أي صفقات.

وقالت ”ESPN“ إن الميزانية المتاحة أمام تشافي للسوق الشتوي أقل من 10 ملايين يورو، وأشارت إلى أن فيران ريفرتر، الرئيس التنفيذي لبرشلونة، سبق أن قال إن برشلونة سيوفر 20 مليون يورو لإبرام صفقات في السوق الشتوي، بناء على حدود الإنفاق التي قدرتها رابطة الليغا بـ97 مليون يورو سنويا، لكن الظروف تغيرت منذ ذلك الحين.

وجدد برشلونة عقدي أنسو فاتي وبيدري، ما أدى لتقليص الأموال المتاحة للإنفاق في السوق الشتوي المقبل.