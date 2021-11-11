الاتحاد يتفق مع رومارينيو على تمديد التعاقد حتى 2024

اقترب نادي الاتحاد السعودي من تمديد عقد مهاجمه البرازيلي رومارينيو –الهداف التاريخي للنادي- حتى عام 2024.

وينتهي عقد رومارينيو، بنهاية الموسم الحالي، وهو ما دفع مسؤولي العميد لإقناعه بالتجديد، لضمان استمراره مدة أطول مع الفريق.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة الاتحاد تنتظر وصول وكيل أعمال رومارينيو من أجل توقيع عقده الجديد الذي سيمتد حتى عام 2024.

ووفقا للصحيفة فإن رغبة النادي واللاعب حسمت الاتفاق الرسمي على تجديد العقد، خاصة وأن اللاعب يشعر بالارتياح داخل جدران الفريق الجداوي.

🤙 رومــــــاريــــــــنـــــــهــــو 🤙

👑 الـــهـــداف الــتــاريــخـــي 👑

⚽ لـلاعــبـيــن الـمُـحـتـرفـين ⚽

🏆 مع الاتـحـاد في مـسـابـقـة الـدوري 🏆 pic.twitter.com/rhOB5p5hor — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 4, 2021

وجاء الاتفاق بعد اجتماعات عديدة عقدتها إدارة النادي الغربي مع اللاعب البرازيلي ووكيله، ليتفق بعدها الطرفان على مدة موسمين في العقد الجديد.

يذكر أن اللاعب البرازيلي رومارينيو انضم للاتحاد من فريق الجزيرة الإماراتي، في أغسطس 2018، بعقد وقتها كان يمتد لمدة موسمين، وبعدها تم تجديد تعاقده من قبل إدارة أنمار الحائلي لموسمين إضافيين.

وسيكون التعاقد الجديد، هو العقد الثالث للمهاجم البرازيلي مع الفريق الاتحادي.

كما أن البرازيلي روماريو ريكاردو سيلفا ”رومارينيو“ أصبح الهداف التاريخي بين محترفي نادي اتحاد جدة في مسابقة الدوري السعودي بعدما سجل ثنائية في مرمى الفتح.

وبهدفيه في مرمى الفتح وصل رصيد رومارينيو إلى 45 هدفا متجاوزا مواطنه البرازيلي سيرجيو ريكاردو، كما أعلن الاتحاد عبر حسابه في ”تويتر“ صدارة البرازيلي لهدافي الفريق المحترفين في مسابقة الدوري.

وسجل رومارينيو في موسمه الأول 2018ـ2019 “7 أهداف”، وفي موسم 2019ـ2020 “15هدفًا”، وأنهى موسم 2020ـ2021 بـ “16هدفًا”، و7 في المسابقة الحالية.

يذكر أن نادي الاتحاد قد عاد أمس الأول الأربعاء، إلى تدريباته الجماعية، بعد حصول لاعبيه على راحة لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف الدولي، تحت إشراف المدرب الروماني كوزمين كونترا.

وسيلعب اتحاد جدة، أمام الطائي، في 27 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، بعد تأجيل مباراته أمام الهلال، بسبب ارتباط ”الزعيم“ بخوض مباراة نهائي دوري أبطال آسيا.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب وضمك صاحبي المركز الثاني والثالث برصيد 21 نقطة، ولكن يتقدم الليوث بفارق الأهداف.