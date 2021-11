تصفيات كأس العالم: عمان تخطف التعادل من الصين وتصل للنقطة السابعة

تعادل منتخب عمان مع الصين 1-1، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، اليوم الخميس على ستاد مدينة الشارقة بالإمارات، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

تقدم المنتخب الصيني في الشوط الأول عن طريق لاعبه ”وو لي“ في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

ونجح منتخب عمان في إدراك التعادل بواسطة أمجد الحارثي في الدقيقة 76.

FULL-TIME | ⏰ | 🇨🇳 China PR 1 – 1 🇴🇲 Oman |

✍️ And the full-time whistle blows ‼️

It’s been a very good #AsianQualifiers game, and the two teams share the points. ✔️#CHNvOMA pic.twitter.com/7qT7r3rYSY

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) November 11, 2021