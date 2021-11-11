تصفيات كأس العالم: عمان تخطف التعادل من الصين وتصل للنقطة السابعة

تعادل منتخب عمان مع الصين 1-1، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، اليوم الخميس على ستاد مدينة الشارقة بالإمارات، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

تقدم المنتخب الصيني في الشوط الأول عن طريق لاعبه ”وو لي“ في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

ونجح منتخب عمان في إدراك التعادل بواسطة أمجد الحارثي في الدقيقة 76.

FULL-TIME | ⏰ | 🇨🇳 China PR 1 – 1 🇴🇲 Oman | ✍️ And the full-time whistle blows ‼️ It’s been a very good #AsianQualifiers game, and the two teams share the points. ✔️#CHNvOMA pic.twitter.com/7qT7r3rYSY — #AsianCup2023 (@afcasiancup) November 11, 2021

وفي نفس الجولة حافظ منتخب السعودية على الصدارة بعدما تعادل خارج ملعبه مع أستراليا 0-0 يوم الخميس على ستاد غرب سيدني في سيدني.

كما نجح منتخب اليابان في تحقيق الفوز خارج ملعبه على فيتنام 1-0 يوم الخميس على ستاد ماي دينه في هانوي، بنفس الجولة.

وسجل جونيا ايتو هدف الفوز الثمين للمنتخب الياباني في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، ليخطف النقطة السادسة لفريقه في المجموعة.

بهذه النتائج حافظ المنتخب السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأستراليا و9 لليابان و7 لعمان و4 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خاليا من النقاط.

وتقام الجولة السادسة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي فيتنام مع السعودية في هانوي، وعُمان مع اليابان في مسقط، والصين مع أستراليا في الشارقة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز عمان على اليابان 1-0 في سويتا والسعودية على فيتنام 3-1 في الرياض وأستراليا على الصين 3-0 في الدوحة، في حين شهدت الجولة الثانية فوز السعودية على عمان 1-0 في مسقط وأستراليا على فيتنام 1-0 في هانوي واليابان على الصين 1-0 في الدوحة، وشهدت الجولة الثالثة فوز السعودية على اليابان 1-0 في جدة وأستراليا على عمان 3-1 في الدوحة والصين على فيتنام 3-2 في الشارقة، وشهدت الجولة الرابعة فوز السعودية على الصين 3-2 في جدة وعمان على فيتنام 3-1 في مسقط واليابان على أستراليا 2-1 في سايتاما.

وبعد أن كان منتخب قطر ضمن التأهل إلى كأس العالم بصفته يمثل الدولة المضيفة، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، في حين يتقابل الفريقان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.