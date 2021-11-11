استدعاء حمدي النقاز للتحقيق أمام لجنة انضباط الاتحاد السعودي بشأن توقيعه للزمالك

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، استدعاء حمدي النقاز لاعب نادي أهلي جدة، للاستماع له ولأخذ أقواله حول عدة مقاطع وصور في حساباته الرسمية أكد خلالها توقيعه لنادي الزمالك المصري.

إدارة الهلال كانت قد تقدمت باحتجاج لدى اتحاد الكرة على مشاركة اللاعب حمدي النقاز لاعب الأهلي في مباراة الفريقين، بالدوري السعودي.

ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرًا نقلا عن مصادر لها، قالت فيه إن لجنة الانضباط والأخلاق قد استدعت لاعب الأهلي ”حمدي النقاز“ للاستماع له ولأخذ أقواله حول عدة مقاطع وصور في حساباته الرسمية أكد خلالها توقيعه للزمالك.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار استدعاء اللاعب التونسي وأخذ أقواله جاء قبل اتخاذ القرار النهائي في احتجاج الهلال على مشاركة اللاعب.

الهلال يقدم وثائق تؤكد عدم قانونية تسجيل الأهلي للتونسي حمدي النقاز https://t.co/BocrmugB1n pic.twitter.com/ucImkSz1cD — إرم سبورت (@EremSports) October 31, 2021

وكان النقاز قد وقع لصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم، ولكن لم يتم قيده بسبب العقوبات على القلعة البيضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، التي حرمت النادي المصري من القيد لفترتي انتقالات، ما جعله ينتقل لصفوف الأهلي السعودي.

وقام نادي الهلال بتدعيم الاحتجاج الذي قدمه لدى اتحاد الكرة على مشاركة اللاعب حمدي النقاز لاعب الأهلي في مباراة الفريقين، بعدد من المستندات.

وقدم في شكواه وثائق تدعمه وتسانده إذ تؤكد عدم قانونية مشاركة اللاعب، حيث يعتقد الهلال بعدم قانونية مشاركة حمدي النقاز في المباراة التي جمعتهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يكن احتجاج الهلال هو الأول من نوعه على مشاركة حمدي النقاز، إذ سبقه في الشكوى نادي الطائي قبل أن يرفض اتحاد الكرة الاحتجاج.

وكان احتجاج الطائي قد قوبل بالرفض من لجنة الانضباط والأخلاق، بسبب تقصير الطائي في استكمال إجراءات الاحتجاج.

وأوضحت لجنة الانضباط أن إدارة الطائي لم تستكمل الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج، ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة.

ويحتل النادي الأهلي المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين.

وكان النادي الأهلي تحت قيادة الألباني بيسنيك هاسي، عاد إلى التدريبات الجماعية بعد راحة سلبية استمرت لمدة 5 أيام، بسبب التوقف الدولي.