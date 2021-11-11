ترتيب مجموعة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022

بعد 4 انتصارات متتالية، تعادل المنتخب السعودي سلبيا مع مضيفه المنتخب الأسترالي، اليوم الخميس، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وفشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي من الفرص المتاحة؛ لتنتهي المباراة التي أقيمت على ملعب واسترن سيدني، بالتعادل السلبي.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي كأفضل لاعب في المباراة.

وغرد سالم الدوسري عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”الحمد لله، لعبنا من أجل الفوز ولكن قدر الله وما شاء فعل، وإن شاء الله القادم أفضل“.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره في الدور الحاسم من تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بالفوز 3/1 على فيتنام، قبل أن يتجاوز عمان (1/0)، واليابان (1/0)، والصين (3/2).

وبالتعادل مع أستراليا يرفع المنتخب السعودي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، متقدما بثلاث نقاط عن منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني، في حين يأتي منتخب اليابان في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، ثم منتخب عمان برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ثم الصين وفيتنام في المركزين الخامس والسادس، برصيد 3 نقاط للصين وصفر نقطة لفيتنام، ولعب كل منهما 4 مباريات.

ولحساب المجموعة ذاتها تعادل المنتخب العماني 1/1 مع الصين، وافتتح المنتخب الصيني النتيجة في الدقيقة 21 بتوقيع وو لي، وتعادل أمجد الحارثي لمنتخب عمان في الدقيقة 75

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية:

1. السعودية، 13 نقطة من 5 مباريات.

2. أستراليا، 10 نقاط من 5 مباريات.

3. اليابان، 9 نقاط من 5 مباريات.

4. عُمان، 7 نقاط من 5 مباريات.

5. الصين، 4 نقاط من 5 مباريات.

6. فيتنام، 0 نقطة من 5 مباريات.

وتتبقى 5 مباريات للمنتخب السعودي في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي خارج قواعده مع فيتنام يوم الـ16 من نوفمبر، ثم يعود المنتخب السعودي إلى الديار عندما يستضيف عمان يوم الـ27 من يناير، ثم يلاقي اليابان في طوكيو، يوم الـ1 من فبراير.

وفي آخر جولتين يلعب المنتخب السعودي خارج ملعبه، يوم الـ24 من مارس، ثم يستضيف أستراليا يوم الـ29 من مارس.

ولعب المنتخب السعودي مع اليابان في مجموعة واحدة في تصفيات كأس العالم 2018، إذ فاز منتخب اليابان على ملعبه 2/1، قبل أن يفوز الأخضر 1/0 في الإياب.

وشارك المنتخب السعودي في كأس العالم 5 مرات، أعوام: 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.

وكانت مشاركة الأخضر السعودي في نسخة 1994 هي الأفضل، حين وصل إلى الدور الثاني قبل أن يخسر 1/3 أمام السويد، في حين ودع من الدور الأول في بقية المشاركات.