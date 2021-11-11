تصفيات كأس العالم: السعودية تتعادل مع أستراليا تحت أمطار غزيرة

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مع مضيفه الأسترالي بدون أهداف على ملعب (ويسترن سيدني) ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وأقيمت المباراة في ظروف جوية صعبة، حيث هطلت أمطار غزيرة على أرض الملعب قبل المباراة، واستمرت حتى نهايتها.

ونجح محمد اليامي، ودفاع المنتخب السعودي في التصدي لأكثر من فرصة للمنتخب الأسترالي، قبل أن يهدر سالم الدوسري، وسلمان الفرج، أكثر من فرصة محققة قبل نهاية المباراة ب10 دقائق تقريبًا، مع تصاعد وتيرة أداء المنتخب السعودي.

وقدم المنتخب السعودي مباراة جيدة، حيث سيطر على فترات كبيرة من الشوط الثاني من عمر المباراة، في ظل تراجع بدني واضح للمنتخب الأسترالي.

وهذه هي المباراة الاولى بالجولة الخامسة في تصفيات المونديال، حيث أصبح ترتيب المجموعة الثانية كالآتي:

السعودية 13 نقطة

أستراليا 10 نقاط

اليابان 9 نقاط

عمان 6 نقاط

الصين 3 نقاط

فيتنام 0 نقاط

وسجل المنتخب السعودي في التصفيات النهائية 8 أهداف واستقبل 3 أهداف، وهو معدل المنتخب الأسترالي نفسه أيضًا.

وضمن المجموعة الخامسة فاز منتخب اليابان 1/0 على فيتنام سجله جونيا إيتو في الدقيقة 17.

ويقضي نظام التصفيات الآسيوية، بصعود متصدر ووصيف كل مجموعة لنهائيات كأس العالم 2022، بشكل مباشر، بينما يلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مواجهة فاصلة بنظام الذهاب والإياب.

ويصعد الفائز في تلك المواجهة الفاصلة، لملاقاة صاحب المركز الخامس في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

ويقدم المنتخب السعودي أداءً مميزًا للغاية منذ بداية مرحلة التصفيات النهائية، حيث حقق الفوز في 4 مباريات متتالية، وهو ما فشل فيه جميع منتخبات التصفيات الآسيوية.

ويقود المنتخب السعودي، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وهو مدرب صاحب خبرات ونجاحات عديدة مع عدة منتخبات أفريقية، أبرزها: كوتديفوار، وزامبيا، والمغرب.

ويأمل المنتخب السعودي في حجر بطاقة تأهل مباشرة إلى كأس العالم 2022، في قطر، حيث تعد إقامة البطولة في دولة عربية مجاورة، ميزة قد تمنحه أفضلية تقديم مستويات كبيرة خلال البطولة التي غادرها من الدور الأول في روسيا 2018.

ويحظى المنتخب السعودي بدعم رسمي وجماهيري كبير، خلال مباريات تصفيات كأس العالم.