الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة عمان ضد الصين

يخوض المنتخب العماني مهمة صعبة في مواجهة منافسه الصيني مساء اليوم الخميس على ملعب الشارقة في الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الصين ضد عمان..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الشارقة في الإمارات في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت عمان والإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق محمد الشامسي داخل الإمارات، وعمان الرياضية الأرضية بصوت المعلق أحمد العجمي داخل عمان وعبر تطبيق عين داخل عمان، وقناة ssc7 بصوت المعلق راشد الدوسري داخل السعودية.

🚨 تعود مباريات #التصفيات_الآسيوية اليوم بإقامة الجولة الخامسة 🚨 🔥 أي مباراة تتطلّعون لمُتابعتها؟ شاركونا آراءكم في التعليقات! 👏🏼 📺 شاهد جميع المباريات مباشرة عبر ⬇️https://t.co/HFigEgEYyA pic.twitter.com/OfpFFIgtx9 — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) November 11, 2021

ترتيب عمان والصين

يحتل منتخب الصين المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 3 نقاط من فوز وحيد و3 هزائم، وسجل التنين الصيني 5 أهداف واستقبل 9 أهداف.

ويحتل منتخب عمان المركز الثالث برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمتين، وسجل المنتخب العماني 5 أهداف واستقبل 5 أهداف أيضا.

وتقابل المنتخبان في 3 مواجهات رسمية انتهت جميعها بفوز الصين بداية من لقاء دورة الألعاب الآسيوية 1998 بنتيجة 6-1 ثم الفوز في تصفيات مونديال 2002 بنتيجة 2-0 و1-0.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين أقيم عام 2015 في تجربة ودية فاز بها المنتخب الصيني بنتيجة 4-1.

أسلحة منتخب عمان

يبحث منتخب عمان عن تحقيق الفوز على حساب الصين ويحشد أسلحته لحسم النقاط الثلاث في مغامرة يقودها المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ويغيب عن المنتخب العماني الثلاثي محمد المسلمي ومحسن الغساني وعبد العزيز الغيلاني للإصابة وهو ما يلقي بظلاله على عمان.

وقال برانكو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن ”المنتخب الصيني منافس قوي ويلعب بشكل جيد ويملك عنصر السرعة، موضحا أنه يطالب لاعبيه بالفوز في كل مباراة“.

وأشار إلى أن إقامة المباراة في الإمارات أمر رائع يساعد فريقه على تحقيق نتيجة جيدة.

ويلعب منتخب عمان بتشكيلته التي تضم حارس المرمى فايز الرشيدي وأمامه رباعي خط الدفاع جمعة الحبسي وخالد البريكي وأمجد الحارثي وعلي البوسعيدي.

ويقود خط الوسط حارب السعدي وبجواره محسن جوهر وعلى الأطراف صلاح اليحيائي وجميل اليحمدي بينما يقود الهجوم خالد الهاجري وعصام الصبحي.

💥 يوم المباراة للأحمر العماني 💥 يلتقي المنتخب العماني 🇴🇲 مع الصين 🇨🇳 في الجولة الخامسة من #التصفيات_الآسيوية! هل يستطيع الأحمر مواصلة الإنتصارات؟ 📺 شاهدوا المباراة مباشرة عبر:https://t.co/n2KOBASLHI pic.twitter.com/Cv7WG1ilRk — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) November 11, 2021

أوراق منتخب الصين

يطمع المنتخب الصيني في تصحيح مساره وحصد الفوز على حساب عمان للتقدم في جدول ترتيب هذه المجموعة.

وقال المدرب لي تاي المدير الفني لمنتخب الصيني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز للحاق بركب المنافسة على بطاقتي التأهل للمونديال.

وأكد أن المنتخب العماني لديه قدرات مميزة والمواجهة ستكون صعبة بين الفريقين ولن يتم حسمها بسهولة من جانب أي فريق.

ويعتمد المنتخب الصيني على تشكيلته التي تضم حارس المرمى يان جونلينج وأمامه خماسي خط الدفاع وزو شينجي ولي آنج وتاياس براونينج وزهانج ليبنانج ووانج شينشاو.

ويقود خط الوسط وو إكسي وجين جينجادو وولي مع ثنائي الهجوم زهانج يونينج وآلان.

وقال حمزة الجمل مدرب ظفار العماني الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب العماني سيكون مطالبا باستغلال تعثر منافسه الصيني واستثمار هذه الفرصة.

وأوضح أن المنتخب العماني رغم الغيابات لديه الفرصة في تحقيق الفوز خاصة بعد إقامة المباراة في الإمارات بجانب أن المنتخب الصيني ليس في أفضل حالاته.