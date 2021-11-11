الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم

تتجه الأنظار ،اليوم الخميس، إلى ملعب (ويسترن سيدني) لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخب أستراليا وضيفه ”السعودي“ ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهة بين فيتنام واليابان بجانب لقاء آخر بين الصين وعمان في الجولة ذاتها.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة أستراليا والسعودية وكافة التفاصيل الفنية..

الموعد والقنوات الناقلة مباراة أستراليا ضد السعودية

تقام المباراة في الساعة الـ12 و10 دقائق ظهرا بتوقيت السعودية على ملعب (واسترن سيدني) في الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات.

وتذاع المباراة عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية بصوت المعلق محمد قيس زوين داخل العراق، بجانب قناة ssc7 بصوت المعلق فهد العتيبي داخل السعودية، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا داخل الإمارات.

ما هي المنتخبات التي يمكن أن تتأهل لكأس العالم 2022 خلال الجولة المقبلة؟ https://t.co/j9r24vTsBX pic.twitter.com/wIJqk311uM — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

ترتيب السعودية وأستراليا

يحتل منتخب السعودية صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات.

ويحتل منتخب أستراليا المركز الثاني برصيد 9 نقاط بعدما فاز في 3 مباريات وتلقى هزيمة وحيدة.

وسجل المنتخب السعودي 8 أهداف واستقبل 3 أهداف وهو نفس معدل المنتخب الأسترالي أيضاً.

ويقضي نظام التصفيات الآسيوية بصعود متصدر ووصيف كل مجموعة لنهائيات كأس العالم 2022 بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مواجهة فاصلة بنظام الذهاب والإياب.

ويصعد الفائز في تلك المواجهة الفاصلة لملاقاة صاحب المركز الخامس في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

تاريخ مواجهات السعودية وأستراليا

بدأت مواجهات أستراليا والسعودية يوم الـ9 من أكتوبر 1996 وانتهت بالتعادل دون أهداف في تجربة ودية أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

وكانت المواجهة الرسمية الأولى بين المنتخبين يوم الـ16 من ديسمبر 1997 ببطولة كأس القارات وفاز فيها المنتخب السعودي بهدف نظيف سجله محمد الخليوي.

وتجدد الموعد في تصفيات كأس العالم 2014 وفاز المنتخب الأسترالي بنتيجة 3-1 في السعودية ثم تفوق في ملعبه بنتيجة 4-2.

وفي تصفيات كأس العالم 2018، تعادل المنتخبان بنتيجة 2-2 ثم فاز المنتخب الأسترالي بنتيجة 3-2.

المنتخب السعوديي.. والعلامة الكاملة

يبحث الأخضر السعودي عن تحقيق ما لم يحدث من قبل بالفوز على المنتخب الأسترالي في عقر داره.

ويضمن الفوز للمنتخب السعودي تعزيز الصدارة مع نهاية الدور الأول لمنافسات المجموعة ويقربه خطوة من التأهل للمونديال، كما أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي يسعى لمعادلة رقم البرتغالي نيلو فينجادا مدرب الأخضر الأسبق الذي حقق 16 فوزا متتاليا بينما يبقى الرقم القياسي مسجلا باسم المدرب خليل الزياني.

وقال هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن ”مواجهة أستراليا صعبة ولكنه يثق تماما في قدرات نجومه وإمكانية حصد الفوز“.

وأضاف ”لم نضمن بعد التأهل للمونديال، بالطبع لدينا لاعبون مميزون ولكننا سنواجه منافسا قويا وعلينا الحذر والتركيز“.

ويغيب عن المنتخب السعودي ياسر الشهراني وعبد الله مادو ثنائي خط الدفاع بخلاف حارس المرمى محمد العويش، بينما يقود الأخضر في تشكيلته حارس المرمى محمد اليامي وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي وعبد الإله العمري وناصر الدوسري وسلطان الغنام.

ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره عبد الإله المالكي وأمامهما سلمان الفرج مع ثلاثي خط الهجوم فهد المولد وسالم الدوسري وفراس البريكان.

الطموح الأسترالي

يتطلع منتخب أستراليا لإيقاف مسيرة الأخضر السعودي بتحقيق الفوز على حسابه والتساوي معه في رصيد النقاط واعتلاء الصدارة بفارق الأهداف.

وعبَّر غراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا قبل المباراة عن تقديره لما يقدمه المنتخب السعودي وتحقيق النتائج الإيجابية أخيرا بشكل مميز.

وأوضح أرنولد في المؤتمر الصحفي التقديمي للمواجهة أن العودة لخوض المباريات في أستراليا للمرة الأولى منذ جائحة كورونا أمر رائع ويعطي اللاعبين طاقة جبارة أمام جماهيرهم.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب أستراليا على تشكيلته التي تضم ماثيو رايان لحراسة المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع ترينت ساينسيبري وهاري سوتار وفران كاراتشيتش وعزيز بيهيتش.

ويقود خط الوسط جاكسون إيرفين وبجواره جيمس جيجو وأمامهما أيدين هروستسيتش بينما يقود خط الهجوم توم روجيك ومارتن بويل وميشيل دوك.

وأكد مختار مختار مدرب الوحدة السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن المباراة بين منتخبي السعودية وأستراليا أشبه بمواجهات القمم في القارة الآسيوية.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي لديه أسلوب تكتيكي مميز وشخصية قوية، موضحا أن الأخضر لديه عدة عناصر مهمة تستطيع صناعة الفارق على رأسها فهد المولد وسالم الدوسري.

وأوضح أن المنتخب الأسترالي ليس في أفضل حالاته وهو ما يجعل الأخضر مرشحا لتحقيق نتيجة طيبة وإيجابية.