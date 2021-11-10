النصر السعودي يرصد 13 مليون يورو للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو

كشفت تقارير صحفية عن عودة نادي النصر لمفاوضة المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيلو غالاردو مدرب ريفربليت الأرجنتيني، خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي تمت إقالته من منصبه اليوم الأربعاء.

وقال النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على تويتر: ”قررت إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بيدرو إيمانويل، مقدمين له الشكر على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق“.

وأضاف البيان: ”سيتولى السيد مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيا حتى الإعلان عن المدرب الجديد“.

قررت إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بيدرو ايمانويل، مقدمين له الشكر على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق. وسيتولى السيد مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيا حتى الإعلان عن المدرب الجديد. pic.twitter.com/qh7PXdbtsv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 10, 2021

ويمر النصر بفترة حرجة بسبب تردي النتائج سواء آسيويا أو محليا.

ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 13 نقطة حيث تلقى الفريق أربع هزائم وفاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة وله مباراتان مؤجلتان.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الميدان الرياضي“ فإن إدارة نادي النصر السعودي،‬⁩ قدمت عرضا رسميا للمدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو لقيادة الفريق لمدة موسمين مقابل عقد مالي يصل إلى 13 مليون يورو.

وسبق لإدارة النصر مفاوضة المدرب في الصيف الماضي لكن المدرب رفض التفكير في العرض لرغبته في الانتقال إلى أوروبا.

ونفى مصدر مقرب من المدرب لـ“إرم نيوز“ وجود أي مفاوضات بين المدرب والنادي السعودي

وقال المصدر المقرب من المدرب الأرجنتيني: ”ثقتي كبيرة في معرفة قرار غالاردو حال وجود عرض، فالمدرب يرغب في الانتقال لناد أوروبي كبير“.

وارتبط اسم مارسيلو غالاردو مدرب ريفربليت الأرجنتيني بالرحيل إلى القارة الأوروبية من أجل التعاقد مع أحد أنديتها العملاقة.

وتم عرض اسم مارسيلو غالاردو على نادي برشلونة لخلافة الهولندي رونالد كومان، قبل الاستقرار على تشافي هرنانديز.

وعلى صعيد البطولات فاز مارسيلو غالاردو بـ12 لقبًا خلال السنوات السبع التي قضاها في تدريب عملاق بوينس آيرس، بما في ذلك لقبان في كأس ليبرتادوريس.

ويعتبر أفضل مدرب في تاريخ ريفر بلايت، وقد فاز بألقاب أكثر من أي مدرب آخر في هذا الدوري.

ويستعد نادي النصر لمواجهة ضيفه الرائد، يوم الـ20 من نوفمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي أمام غريمه التقليدي الهلال.