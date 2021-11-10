رياضة

رابطة الدوري الإنجليزي ترفض طلبًا لارتداء بعض اللاعبين قمصاًنًا لدعم أعمال خيرية
تاريخ النشر: 10 نوفمبر 2021 15:44 GMT
تاريخ التحديث: 10 نوفمبر 2021 18:25 GMT

رابطة الدوري الإنجليزي ترفض طلبًا لارتداء بعض اللاعبين قمصاًنًا لدعم أعمال خيرية

يتربع فريق تشيلسي في نهاية الجولة 11 على صدارة في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن وصل إلى 26 نقطة.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

ذكرت تقارير بريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رفضت طلبا من الأندية بارتداء قمصان بديلة عند استضافة مباريات في فترة عيد الميلاد دعما لمؤسسة شيلتر الخيرية.

وكتبت المؤسسة الخيرية الداعمة لإيواء المشردين على تويتر يوم الثلاثاء أنها تطلق حملة بعدم ارتداء القمصان الأساسية للمباريات المقامة على أرض الأندية ودعت الفرق والمشجعين ”إلى التخلص من ألوان المباريات على أرضهم وارتداء الألوان البديلة أو القميص الثالث لإظهار الدعم لمن لا يملك بيتا آمنا“.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن المؤسسة الخيرية تواصلت مع تسعة أندية من الدوري الممتاز ستلعب على أرضها في 26 ديسمبر كانون الأول بخصوص دعم المشردين وإمكانية الحصول على مساعدتهم لجمع تبرعات.

وقال التقرير إنه ”وفقا للخطة فإن قمصان المباريات الأساسية سيتم التوقيع عليها من اللاعبين ثم إقامة مزاد عليها لجمع تبرعات“.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي لشبكة سكاي سبورتس: ”تتلقى الرابطة عددا كبيرا من الطلبات من مؤسسات خيرية كل موسم، لكن رغم ذلك لا يكون بوسعنا دعمها بشكل كامل“.

وأضاف: ”تستطيع الأندية دعم الأعمال الخيرية، ونحن نشجع الأندية على ذلك، بشرط الالتزام بلوائح رابطة الدوري الإنجليزي“.

وانتقد جاري نيفيل مدافع إنجلترا السابق رفض الطلب وكتب على تويتر: ”تخيلوا رفض طلب لجمع تبرعات لزيادة الوعي بخصوص المشردين“، قبل أن يؤكد أنه سيكون بوسع الأندية إجبار الرابطة على تغيير قرارها إذا ”ضغطت بقوة“.

ويتربع فريق تشيلسي في نهاية الجولة 11 على صدارة في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن وصل إلى 26 نقطة.

ويحل بعده فريقا مانشستر سيتي ووست هام في المركز الثاني برصيد 23 نقطة لكل منهما، ويأتي فريق ليفربول في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

واستمر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول متربعًا على القمة في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 11 رغم خسارة فريقه وعدم تسجيله أي أهداف في مباراة ليفربول ووست هام.

ويتقدم صلاح بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه، وهو المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي، الذي فشل أيضا في التسجيل في المباراة الأخيرة التي تعادل فيها فريقه ليستر سيتي ضد ليدز بهدف لمثله.

ويتشارك السنغالي ساديو ماني، ومهاجم وستهام يونايتد، ميشيل أنطونيو، المركز الثالث برصيد ستة أهداف لكل منهما.

ويأتي نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب مجموعة من اللاعبين أمثال مهاجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانغ، ومهاجم ليفربول، ديوغو جوتا، في المركز الرابع، برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

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