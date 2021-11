رابطة الدوري الإنجليزي ترفض طلبًا لارتداء بعض اللاعبين قمصاًنًا لدعم أعمال خيرية

ذكرت تقارير بريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رفضت طلبا من الأندية بارتداء قمصان بديلة عند استضافة مباريات في فترة عيد الميلاد دعما لمؤسسة شيلتر الخيرية.

وكتبت المؤسسة الخيرية الداعمة لإيواء المشردين على تويتر يوم الثلاثاء أنها تطلق حملة بعدم ارتداء القمصان الأساسية للمباريات المقامة على أرض الأندية ودعت الفرق والمشجعين ”إلى التخلص من ألوان المباريات على أرضهم وارتداء الألوان البديلة أو القميص الثالث لإظهار الدعم لمن لا يملك بيتا آمنا“.

