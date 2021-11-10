رابطة الدوري الإنجليزي ترفض طلبًا لارتداء بعض اللاعبين قمصاًنًا لدعم أعمال خيرية

ذكرت تقارير بريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رفضت طلبا من الأندية بارتداء قمصان بديلة عند استضافة مباريات في فترة عيد الميلاد دعما لمؤسسة شيلتر الخيرية.

وكتبت المؤسسة الخيرية الداعمة لإيواء المشردين على تويتر يوم الثلاثاء أنها تطلق حملة بعدم ارتداء القمصان الأساسية للمباريات المقامة على أرض الأندية ودعت الفرق والمشجعين ”إلى التخلص من ألوان المباريات على أرضهم وارتداء الألوان البديلة أو القميص الثالث لإظهار الدعم لمن لا يملك بيتا آمنا“.

📢 You may have seen lots of discussion in the news, and on social media, about our new #NoHomeKit campaign yesterday. We want to use the positive power of football this Christmas to raise awareness of homelessness. Read our statement 👇 pic.twitter.com/TCZTczlV3f — Shelter (@Shelter) November 10, 2021

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن المؤسسة الخيرية تواصلت مع تسعة أندية من الدوري الممتاز ستلعب على أرضها في 26 ديسمبر كانون الأول بخصوص دعم المشردين وإمكانية الحصول على مساعدتهم لجمع تبرعات.

وقال التقرير إنه ”وفقا للخطة فإن قمصان المباريات الأساسية سيتم التوقيع عليها من اللاعبين ثم إقامة مزاد عليها لجمع تبرعات“.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي لشبكة سكاي سبورتس: ”تتلقى الرابطة عددا كبيرا من الطلبات من مؤسسات خيرية كل موسم، لكن رغم ذلك لا يكون بوسعنا دعمها بشكل كامل“.

وأضاف: ”تستطيع الأندية دعم الأعمال الخيرية، ونحن نشجع الأندية على ذلك، بشرط الالتزام بلوائح رابطة الدوري الإنجليزي“.

وانتقد جاري نيفيل مدافع إنجلترا السابق رفض الطلب وكتب على تويتر: ”تخيلوا رفض طلب لجمع تبرعات لزيادة الوعي بخصوص المشردين“، قبل أن يؤكد أنه سيكون بوسع الأندية إجبار الرابطة على تغيير قرارها إذا ”ضغطت بقوة“.

The Premier League will not allow clubs to wear their away kits at home matches on Boxing Day in a bid to raise funds for homeless charity Shelter. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 9, 2021

ويتربع فريق تشيلسي في نهاية الجولة 11 على صدارة في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن وصل إلى 26 نقطة.

ويحل بعده فريقا مانشستر سيتي ووست هام في المركز الثاني برصيد 23 نقطة لكل منهما، ويأتي فريق ليفربول في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

◀ترتيب البريميرليغ بعد 3 مباريات:💥

1. توتنهام

3. مانشستر يونايتد

20. آرسنال ◀بعد 11 مباراة:💥

5. آرسنال

6. مانشستر يونايتد

9. توتنهام#إرم_سبورت #البريميرليغ #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/52SufUbUBO — إرم سبورت (@EremSports) November 8, 2021

واستمر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول متربعًا على القمة في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 11 رغم خسارة فريقه وعدم تسجيله أي أهداف في مباراة ليفربول ووست هام.

ويتقدم صلاح بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه، وهو المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي، الذي فشل أيضا في التسجيل في المباراة الأخيرة التي تعادل فيها فريقه ليستر سيتي ضد ليدز بهدف لمثله.

ويتشارك السنغالي ساديو ماني، ومهاجم وستهام يونايتد، ميشيل أنطونيو، المركز الثالث برصيد ستة أهداف لكل منهما.

ويأتي نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب مجموعة من اللاعبين أمثال مهاجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانغ، ومهاجم ليفربول، ديوغو جوتا، في المركز الرابع، برصيد أربعة أهداف لكل منهم.