رسميا.. إقالة بيدرو إيمانويل من تدريب نادي النصر السعودي

أعلنت إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، رسميا إقالة مدرب الفريق بيدرو إيمانويل، يوم الأربعاء.

وقال النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على تويتر: ”قررت إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بيدرو إيمانويل، مقدمين له الشكر على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق“.

وأضاف البيان: ”سيتولى السيد مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيا حتى الإعلان عن المدرب الجديد“.

قررت إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بيدرو ايمانويل، مقدمين له الشكر على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق. وسيتولى السيد مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيا حتى الإعلان عن المدرب الجديد. pic.twitter.com/qh7PXdbtsv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 10, 2021

وكان مسؤولو النصر قد تعاقدوا أواخر الشهر الماضي مع بيدرو ليخلف البرازيلي المقال مانو مينيز، ولكنه لم يوفق في انتشال الفريق من عثراته.

ومنذ تولي بيدرو مسؤولية تدريب ”العالمي“ لم يعرف طعم الفوز حتى الآن في 4 مباريات بواقع مباراة في دوري أبطال آسيا و3 لقاءات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر الفريق من الهلال وودع البطولة الآسيوية وتعادل مع الفيحاء وخسر من الاتفاق والشباب دوريًا، لتقوم الإدارة بإقالة المدرب رسميا.

وكان عبدالفتاح عسيري، لاعب النصر، قد أثار الجدل مؤخرا بتصريحاته عقب مباراة الفيحاء، ملمحا إلى أن المدرب يعتمد على اللاعبين الأجانب في تشكيلة الفريق حتى وإن كانوا في أسوأ حالاتهم الفنية، ويظلم اللاعب السعودي حتى وإن كان في أفضل حالاته الفنية.

وكان النصر السعودي قد أعلن اليوم قبول استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي، حسين عبدالغني.

وكان نادي النصر قد وجه شكره لحسين عبدالغني على الفترة التي قضاها كمدير تنفيذي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع ”تويتر“ صورة لعبدالغني، وعلق عليها: ”وافقت إدارة نادي النصر على استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني“.

‏وتابع: ”قدم رئيس النادي الأستاذ مسلي آل معمر شكره الجزيل لحسين، مؤكدًا أنه أدى عمله الإداري بكل تفانٍ وإخلاص كما كان نجمًا متفانيًا كلاعب، متمنين له التوفيق بإذن الله“.

رسميا.. نادي النصر يوافق على استقالة حسين عبدالغني https://t.co/rV4SU9ufcf pic.twitter.com/O5H147hkd0 — إرم سبورت (@EremSports) November 10, 2021

ويستعد نادي النصر لمواجهة ضيفه الرائد، يوم الـ20 من نوفمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي أمام غريمه التقليدي الهلال.