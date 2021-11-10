رسميا.. نادي النصر يوافق على استقالة حسين عبدالغني

أعلنت إدارة نادي النصر السعودي رسميا موافقتها على استقالة حسين عبدالغني من منصبه كمدير تنفيذي للنادي.

وقال نادي النصر في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء ”وافقت إدارة النادي على استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني“.

وأضاف البيان ”قدم رئيس النادي مسلي آل معمر شكره الجزيل لحسين، مؤكدا أنه أدى عمله الإداري بكل تفان وإخلاص كما كان نجما متفانيا كلاعب، متمنين له التوفيق بإذن الله“.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن إدارة نادي النصر تتجه للاستعانة بمدير تنفيذي أجنبي لفريق كرة القدم الأول، ليخلف حسين عبدالغني، في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة ”الرياضية“، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادرها، إن “إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر ترغب في التعاقد مع كفاءة إدارية أجنبية، تواكب التطور الحالي في كرة القدم، إذ سيتولى خالد الغنيمان، إداري الفريق، مهمة إدارة الكرة حتى التعاقد مع مدير تنفيذي جديد“.

وافقت إدارة نادي النصر على استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني. وقدم رئيس النادي الأستاذ مسلي آل معمر شكره الجزيل لحسين، مؤكدًا أنه أدى عمله الإداري بكل تفانٍ وإخلاص كما كان نجمًا متفانيًا كلاعب.

متمنين له التوفيق بإذن الله.#شكرا_حسين_عبدالغني pic.twitter.com/h3jpVTUOY3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 10, 2021

وانتقد العديد من المحللين والجماهير حسين عبدالغني، مؤخرا بسبب انفعالاته الكثيرة وكان آخرها في مباراة النصر ضد الهلال التي جمعت الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا، إذ تم تداول فيديوهات له وهو يشتبك مع ثنائي الهلال سلمان الفرج وعلي البليهي بعد ديربي الرياض.

وكانت أصوات عديدة طالبت في الفترة الأخيرة بإقالة حسين عبدالغني من منصبه، محملة نجم الفريق السابق مسؤولية تردي الأوضاع في صفوف ”العالمي“ وعدم قدرته على حل المشاكل التي عصفت بالفريق، وكذلك عدم قدرته على السيطرة على نجوم الفريق.

كما أشارت عدة تقارير صحفية سعودية، إلى أن سبب تأخير الإعلان عن إقالة حسين عبدالغني، هو رفض كل من عُرض عليه منصب الرئيس التنفيذي بشدة بسبب ظروف الفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد النصر لدخول معسكر مغلق تتخلله مباراة ودية استعدادا لاستئناف الدوري السعودي المتوقف بسبب مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022.

النصر يتجه للاستعانة بمدير تنفيذي أجنبي خلفا لحسين عبدالغني https://t.co/wtkem2Zdwd pic.twitter.com/1fdGfbS7TG — إرم سبورت (@EremSports) November 10, 2021

ويستعد نادي النصر لمواجهة ضيفه الرائد، يوم الـ20 من نوفمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي أمام غريمه التقليدي الهلال.