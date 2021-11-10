مدرب أستراليا يكشف تعليماته للاعبين قبل مواجهة السعودية بتصفيات كأس العالم

قال غراهام أرنولد، مدرب أستراليا، يوم الأربعاء إن فريقه سيحاول فرض الضغط على السعودية من صافرة البداية في مباراة مرتقبة بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في سيدني.

وتتصدر السعودية المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد أربع مباريات، وتتقدم بثلاث نقاط على أستراليا، ويتأهل أول منتخبين في المجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

ويصطدم المنتخب السعودي بنظيره الأسترالي، ظهر غد الخميس، بتوقيت المملكة في سيدني ضمن الجولة الخامسة للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال أرنولد للصحفيين قبل المواجهة في استاد وسترن سيدني، يوم الخميس ”ندرك أن السعودية تمر بسلسلة نتائج إيجابية، ونعرف _أيضا_ أنها لعبت خلال تلك الفترة الكثير من المباريات على أرضها“.

وأضاف ”لذا أنتظر أن تكون عقليتنا مساء الغد هي فرض الضغط على المنافس والتأكد أننا سنبدأ بشكل سليم، وعدم منحه أي وقت للعب“.

وتفتقد أستراليا، التي خسرت 2-1 أمام اليابان في سايتاما في الجولة الماضية، ثنائي الوسط توم روجيتش وآرون موي، لكنها ستحظى بدعم المشجعين للمرة الأولى على أرضها في أكثر من عامين.

ومع فرض قيود صارمة على دخول أستراليا منذ وقت مبكر من 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، التقى مجموعة من لاعبي فريق المدرب أرنولد من المحترفين في الخارج عائلاتهم هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أشهر.

العمل مستمر بلا توقف 🔥🔥 pic.twitter.com/qvGvHxRyK5 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 9, 2021

وقال أرنولد ”السيطرة على (هذه المشاعر) هو شيء أعمل عليه بجدية. أعتقد أن أكبر طاقة يمكن أن يحصل عليها اللاعبون ستتعلق بمقابلة عائلاتهم“.

وحال فوز منتخب السعودية سيضمن حصد بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022 بنسبة كبيرة جدا، إذ يكفيه الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة من أصل خمس مباريات متبقية لضمان التأهل.

وسوف يكون الفوز بمثابة حصد 6 نقاط كونه أمام المنافس المباشر وعلى أرضه، وبالتالي يبتعد عن ”أستراليا“ بفارق ست نقاط .

كما يسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق الانتصار رقم 79 على مستوى مشاركاته في تصفيات كأس العالم من أصل 131 مباراة خاضها على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

ولم يحقق المنتخب السعودي من قبل الفوز على أستراليا في تصفيات كأس العالم، إذ سبق للمنتخبين أن التقيا في 4 مواجهات بتصفيات المونديال، شهدت 3 انتصارات للمنتخب الأسترالي مقابل تعادل وحيد.

ويحل المنتخب السعودي في المركز الأول برصيد 12 نقطة، مِن الفوز في 4 مباريات على منتخبات: فيتنام، وعمان، واليابان، والصين.

أما المنتخب الأسترالي فيأتي في المركز الثاني برصيد تسع نقاط من 3 انتصارات وهزيمة.