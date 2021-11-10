النصر يتجه للاستعانة بمدير تنفيذي أجنبي خلفا لحسين عبدالغني

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي تتجه للاستعانة بمدير تنفيذي أجنبي لفريق كرة القدم الأول، ليخلف حسين عبدالغني، في الفترة المقبلة.

ووفقا للعديد من التقارير السعودية، فقد قرر حسين عبدالغني المدير التنفيذي لفريق النصر وضع حد لمسيرته في المنصب الذي تسلمه في فبراير الماضي في أول تجربة إدارية بعد اعتزاله كرة القدم، حيث قدم استقالته إلى إدارة ناديه، التي لم تعلن الأمر بشكل رسمي حتى الآن أو تنفيه.

وقالت صحيفة ”الرياضية“، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادرها، إن “ إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر ترغب في التعاقد مع كفاءة إدارية أجنبية، تواكب التطور الحالي في كرة القدم، حيث سيتولى خالد الغنيمان، إداري الفريق، مهمة إدارة الكرة حتى التعاقد مع مدير تنفيذي جديد“.

وانتقد العديد من المحللين والجماهير حسين عبدالغني، مؤخرا بسبب انفعالاته الكثيرة وكان آخرها في مباراة النصر ضد الهلال التي جمعت الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا، إذ تم تداول فيديوهات له وهو يشتبك مع ثنائي الهلال سلمان الفرج وعلي البليهي بعد ديربي الرياض.

تقارير: حسين عبدالغني يقدم استقالته لإدارة نادي النصر https://t.co/FuMQxvzfOY pic.twitter.com/jfarFQibes — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح اعتداء حسين عبدالغني على لاعب الهلال علي البليهي عقب نهاية الديربي.

ويظهر حسين عبدالغني وهو يضع أصابعه في أعين علي البليهي خلال مشادة قوية، حاول فيها المدربون واللاعبون فصلهما عن بعضهما وإنهاء المشادة.

كما أشارت عدة تقارير صحفية سعودية، إلى أن سبب تأخير الإعلان عن إقالة حسين عبدالغني، هو رفض كل من عُرض عليه منصب الرئيس التنفيذي بشدة بسبب ظروف الفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد النصر لدخول معسكر مغلق تتخلله مباراة ودية استعدادا لاستئناف الدوري السعودي المتوقف بسبب مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد نادي النصر لمواجهة ضيفه الرائد، يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي أمام غريمه التقليدي الهلال.