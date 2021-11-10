نايف هزازي: فترتي الاحترافية في النصر ندمت عليها ندما كبيرا (فيديو)

استعاد نايف هزازي، نجم الاتحاد والنصر السابق، ذكريات انتقاله لـ“العالمي“ من الشباب، وكيف كان قريبا من الهلال، مشددا على ندمه الكبير للعبه مع النصر.

وقال هزازي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”الفترة الاحترافية في النصر عن نفسي ندمت عليها ندما كبيرا، وهي مسألة احترافية ولكن تمثيلي لهذا الكيان شرف كبير لي، وجمهور النصر يعرفون محبتي للنادي وتقديري لهم، ولكن كانت الفترة السيئة ما بين إدارة ولاعبين وإشكاليات كثيرة“.

وأضاف: ”قبل توقيعي مع النصر كنت سأنتقل للهلال، وكنت مخيرا بين الهلال والنصر والأهلي أيضا كان متواجدا في المفاوضات، وخلال تواجدي في نادي الشباب الذي كنت ألعب له وقتها دخل أحد الأشخاص في سيارته ومعه القيمة التسويقية لعقدي بقيمة 27 مليون ريال، والشباب وافق بالطبع، لأن عرض الهلال توقف عند حاجز الـ18 مليون ريال، لتقرر إدارة الشباب في النهاية، بيعي إلى النصر“.

وبدأ هزازي مسيرته مع كرة القدم في عام 2006 في نادي الاتحاد ، واستمر فيه حتى عام 2013 وحقق الدوري السعودي مرتين خلال هذه الفترة، وفاز بكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين أيضا، كما أنه حصل على فضية دوري أبطال آسيا مع العميد في عام 2009.

ورحل نايف بعد ذلك إلى الشباب وقضى فيه موسمين فاز خلالهما بالكأس والسوبر السعودي في 2014، ثم انتقل للنصر وقضى فيه موسمين، ومنه إلى التعاون ثم إلى بوتوساني الروماني في رحلة احتراف قصيرة، وذلك قبل أن يعود للدوري السعودي من بوابة أحد، وأخيرا الانضمام للعدالة، ولكنه لم يستمر لفترات طويلة.

ولم يلعب نايف هزازي كرة القدم منذ عام 2020، حيث رحل عن فريق العدالة بعد هبوطه عن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

يذكر أنه خلال لعب نايف هزازي مع النصر سجل 10 أهداف فقط في 46 مباراة خلال موسمين، ما دعا النصر إلى توقيع مخالصة معه، ليذهب هزازي بدوره إلى التعاون مطلع موسم 2017 – 2018، غير أنه لعب 7 مباريات فقط.

وخلال مسيرته، توج نايف هزازي بـ5 بطولات، أبرزها الدوري السعودي مع الاتحاد ”مرتين“.

نايف هزازي عبر SC: يصادف عماد متعب في دبي😍💛. pic.twitter.com/sCqQTEeKLq — منبر الاتحاد (@mnbr_itti) November 9, 2021

لقاء مع عماد متعب

ونشر نايف هزازي مؤخرا فيديو برفقة المصري عماد متعب، نجم الأهلي المصري الأسبق، حيث قابله صدفة في دبي، ليتذكرا أيامهما معا في خط هجوم فريق الاتحاد عام 2009.

ونشر نايف الفيديو عبر حسابه الشخصي بتطبيق ”سناب شات“، وكتب عليه: ”عماد متعب من أفضل المهاجمين المصريين“.

وقال هزازي بالفيديو: ”أحلى صدفة“ قبل أن يصافح متعب ويعانقه وسط ابتسامة كبيرة من المهاجمين السابقين للاتحاد، والاطمئنان على بعضهما البعض.

ووجه متعب رسالة عبر ”سناب شات“ نايف هزازي للاتحاديين، بقوله: ”اشتقت كثيرا لجمهور الاتحاد، وأتمنى للعميد التوفيق دائما، ومتألقون كعادتكم يا اتحاديين“.