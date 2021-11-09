الرياضية: مجلس الشورى السعودي يطالب وزارة الرياضة بتقديم نقل تلفزيوني يستحقه المشاهد

كشفت تقارير صحفية على أن مجلس الشورى السعودي وجه طلبا لوزارة الرياضة بتقديم نقل تلفزيوني يليق بأقوى دوري عربي.

وكشفت صحيفة ”الرياضية“، في تقرير لها يوم الثلاثاء، أن ”مجلس الشورى، ناقش التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي الحالي، وسط مطالب الدكتور سلطان آل فارح، عضو المجلس، وزارة الرياضة بتقديم نقل تلفزيوني يليق بأقوى دوري عربي بما يستحقه المشاهد“.

وكانت ‏شركة الرياضة السعودية قد أعلنت عن إطلاق قنوات رياضية جديدة تحت اسم SSC لنقل الدوري السعودي الموسم الجاري.

وأكدت الشركة على تعاقدها مع قنوات MBC لتقديم خدمات البث لهذه القنوات ونقل أحداث المسابقات السعودية، إضافة إلى البث عبر منصة شاهد كخيار إضافي.

وانطلق الموسم الجديد للدوري السعودي يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس الماضي، على أن ينتهي في الأول من يناير المقبل 2022.

وواجهت قنوات SSC العديد من الانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب عدم كفاءة جودة نقل مباريات الدوري السعودي سواء عبر تطبيق شاهد على الإنترنت، أو اقتصار بث المباريات على القمر الصناعي ”عرب سات“، ما حرم العديد من محبي الدوري السعودي في العالم العربي من متابعته على القمر الصناعي ”النايل سات“ مثل الأعوام الماضية.

SSC تحقق في انقطاع البث لحظة هدف الشباب في مرمى النصر بالدوري السعودي https://t.co/QECN9Eq0uv pic.twitter.com/nug67sfulP — إرم سبورت (@EremSports) November 5, 2021

انقطاع البث

وكانت أحدث الأزمات هو انقطاع البث المباشر أثناء مباراة الشباب والنصر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وانقطع البث خلال المباراة لمدة تزيد عن 5 دقائق، ما تسبب في حالة غضب كبيرة تجاه القناة الناقلة، ليتصدر هاشتاغ قنوات SSC، موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في السعودية.

وأصدرت القناة بيانا جاء فيه: ”تود شركة الرياضة السعودية أن تقدم اعتذارها لكافة مشاهدي قنوات SSC الكرام بشأن انقطاع البث التلفزيوني، أثناء سير الشوط الأول من مباراة الشباب والنصر ضمن الجولة الـ11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

وأضاف البيان: ”توضح الشركة أنها تجري تحقيقا لمعرفة مصدر هذا الخلل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الانقطاع في المستقبل“.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي اعتبارا من الموسم الرياضي الجاري 2021-2022، لمدة موسم واحد.

SSC و MBC: نعمل على تلافي مصاعب نقل مباريات الكرة السعودية https://t.co/lZpCs8b6gP pic.twitter.com/xRaqY5TrUc — إرم سبورت (@EremSports) September 16, 2021

وتتولى الشركة بموجب هذه الاتفاقية إدارة المحتوى التلفزيوني الخاص بمنافسات المسابقتين، ونقل المباريات فضائيا ورقميا في الموسم المقبل.

كما تقرر أن يطرح الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة، كراسة النقل التلفزيوني لكافة مسابقات كرة القدم المحلية، ابتداء من موسم 2022-2023، أمام القنوات الفضائية.

وتأتي هذه الخطوة رغبة من الاتحاد والرابطة في توفير منصة إعلامية تقوم بمهمة النقل التلفزيوني بالصورة التي تليق بسمعة كرة القدم السعودية محليا وإقليميا ودوليا، وبالشكل الذي يتطلع له الجمهور الرياضي في المملكة.

كما تهدف هذه الخطوة لتنويع مصادر دخل الأندية المعنية وتعزيز إيراداتها من النقل التلفزيوني، للوصول إلى مستقبل أكثر تطورا وتميزا في عالم النقل الفضائي، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.

ويتصدر نادي الاتحاد السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، وخلفه الشباب برصيد 21 نقطة.