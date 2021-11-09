تقارير: حسين عبدالغني يقدم استقالته لإدارة نادي النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن حسين عبدالغني المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، سوف يتقدم باستقالته من منصبه، مساء اليوم الثلاثاء.

ويتولى حسين عبد الغني منصب المدير التنفيذي في الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر منذ الـ20 من نوفمبر 2020.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، تقريرًا قالت فيه، إن حسين عبدالغني المدير التنفيذي في النصر، يعتزم تقديم استقالته من منصبه الليلة لإدارة النادي، بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأثار حسين عبدالغني جدلا كبيرا الفترة الماضية، بعد أن طالب كثيرون برحيله، بسبب أزماته المتكررة، حيث نشب خلاف بينه وبين خالد البلطان رئيس نادي الشباب، وأيضا مع المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر.

كما أشارت عدة تقارير صحفية سعودية، أن سبب تأخير الإعلان عن إقالة حسين عبد الغني، هو رفض كل من عُرض عليه منصب الرئيس التنفيذي بشدة بسبب ظروف الفريق الأول لكرة القدم.

وظهرت أزمة قوية لعبدالغني عقب نهاية مباراة النصر ضد الهلال في دوري أبطال آسيا، إذ تم تداول فيديوهات له وهو يشتبك مع ثنائي الهلال سلمان الفرج وعلي البليهي بعد ديربي الرياض.

وسقط النصر أمام الهلال بهدفين مقابل هدف في لقاء الديربي الذي جمع بين الفريقين، على استاد ”مرسول بارك“.

وفشل النصر للعام الثاني على التوالي في الوصول إلى المباراة النهائية، إذ خسر العام الماضي في نصف النهائي أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح اعتداء حسين عبدالغني المدير التنفيذي في النصر على لاعب الهلال علي البليهي عقب نهاية الديربي.

ويظهر حسين عبدالغني وهو يضع أصابعه في أعين علي البليهي خلال مشادة قوية، حاول فيها المدربون واللاعبون فصلهما عن بعضهما وإنهاء المشادة.

إلى متى يا حسين عبدالغني !!؟؟؟؟

لقطة واضحة لحسين وهو يعتدي على البليهي قبل ما يكمل و يعتدي على سلمان الفرج !!! #الهلال #النصر pic.twitter.com/eBILzEol8I — معن القويعي (@MaanAlquiae) October 19, 2021

ويستعد نادي النصر لمواجهة ضيفه الرائد، يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فريق النصر المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقبع فريق الرائد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.