فهد المدلج رئيس الفيصلي: قلت لفهد بن نافل أعطونا بطولة السوبر "زكاة" (فيديو)

أبدى فهد المدلج، رئيس النادي الفيصلي السعودي، أمنياته بالفوز ببطولة السوبر السعودي، على حساب منافسه نادي الهلال، حينما يلتقي الناديان في السادس من يناير المقبل.

وقال المدلج في تصريحات لقناة 24 الرياضية :“أتمنى أن نحصل على بطولة السوبر السعودي وتكون صدقة أو زكاة عن بطولات الهلال“.

وتابع :“قلت لفهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، عطونا زكاتنا بطولة السوبر“.

وأتم : ”إن شاء الله قادرون بعطائنا وكفاحنا على تحقيق اللقب، والهلال وجمهوره يصفقون لنا“.

فهد المدلج – رئيس نادي الفيصلي :

أتمنى أن نحصل على بطولة السوبر وتكون "صدقة" من بطولات الهلال ..#قرعة_كأس_الملك

الحصاد الرياضي …@mgeed1409 pic.twitter.com/LTISUGTcdr — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) November 8, 2021

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، قد استقر على الموعد النهائي لمباراة كأس السوبر التي ستجمع بين فريقي الهلال والفيصلي.

وكشفت الصفحة الرسمية لكأس السوبر السعودي عن إقامة المباراة يوم 6 يناير المقبل على استاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يجمع نهائي كأس السوبر السعودي، الهلال بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفيصلي المتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه على حساب التعاون.

وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد، قد كشف مؤخرا عن اتجاه لتغيير شكل بطولة السوبر السعودي، قائلا: ”الموسم ما بعد المقبل سيتم فيه عرض فكرة لعب بطولة السوبر من 4 فرق على الأندية، من أجل الموافقة عليها وإدراجها بشكل رسمي ضمن المنافسات“.

وسبق أن أكد المسحل أن الاستعانة بحكام أجانب ممكنة في بطولة السوبر السعودي، مشيرًا إلى أنه تمت إتاحة المجال أمام جميع الأندية في جميع البطولات لاستقدام طواقم أجنبية، مع دفع الرسوم.

وأثارت تصريحات المدلج حول الحصول على البطولة كصدقة عن بطولات الهلال أو زكاة عن بطولات نادي الهلال جدلا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

ويحتل الفيصلي المركز الثامن في الدوري السعودي بـ14 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الرابع بـ 19 نقطة.

ويمثل الهلال والفيصلي السعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، فالهلال هو بطل مسابقة الدوري، بينما يشارك الفيصلي كحامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ومعهما الاتحاد والتعاون.

ويلاقي الفيصلي حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الأهلي في دور الـ16 بالنسخة الجديدة من المسابقة.