نادي النصر يرد على تصريحات أمين عام اتحاد الكرة السعودي

رد نادي النصر عبر بيان رسمي على إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان إبراهيم القاسم قد قال، إن النصر لم يطلب تأجيل مباراته أمام الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة لاعبيه مع المنتخب السعودي الأولمبي.

ردًا على ما ذكره أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ إبراهيم القاسم في أحد البرامج مساء البارحة، تود إدارة نادي النصر إيضاح التالي : — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 8, 2021

وقال النصر في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”ردًا على ما ذكره أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ إبراهيم القاسم في أحد البرامج مساء البارحة، تود إدارة نادي النصر إيضاح التالي:

”أولا: لم يطرح خيار تأجيل مباراة الفيحاء علينا في نادي النصر إطلاقا، وبما أن الأمين العام يثق في احترافيته، فننتظر منه أن يظهر لنا الخطاب أو الإيميل المرسل، أو محضر الاجتماع الذي تم، أو أي دليل آخر على أنه قدم هذا العرض“.

وأضاف: ”ثانيا: تأجيل وتعديل مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان ليس من اختصاص الاتحاد السعودي لكرة القدم، بل من اختصاص لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، ولم يحدث معهم أي تواصل في هذا الخصوص“.

وأوضح: ”فما علاقة الأمين العام للاتحاد السعودي في هذا الأمر؟ وكيف يتدخل في عمل منظومة أخرى لا ينتمي إليها؟

وأتم النصر: ”ونحن نوضح هذه الجزئية، فإننا نؤكد تحفظنا الكبير على مواقف الأمين العام ضد نادي النصر في أحداث كثيرة، خصوصا على المستوى القاري، وسيأتي الوقت المناسب للحديث عنها“.

ولعب النصر 9 مباريات في الدوري السعودي الموسم الحالي، حصد منها الفريق 13 نقطة فقط، ويحتل المركز التاسع في ترتيب المسابقة. ويتأخر النصر بـ10 نقاط عن المتصدر الاتحاد، الذي لعب 11 مباراة.

وتتوقف منافسات الدوري السعودي لنحو أسبوعين؛ بسبب فترة التوقف الدولي، على أن يلعب النصر مع الرائد يوم 20 نوفمبر، ثم مع الأهلي.

قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

وفي وقت سابق أجريت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021/22، التي تشهد مشاركة 16 فريقا من دوري المحترفين السعودي.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 كالتالي:

الأهلي VS الفيصلي.

الهلال VS الرائد.

النصر VS الاتفاق.

الباطن VS الحزم.

الفتح VS الاتحاد.

الفيحاء VS أبها.

الشباب VS ضمك.

التعاون VS الطائي.

وتقرر أن تقام منافسات دور الـ16، في الفترة بين 20 و22 ديسمبر 2021، على أن تقام مباريات ربع النهائي في الفترة بين 14 و15 فبراير 2022، فيما يقام نصف النهائي خلال يومي 3 و4 أبريل 2022.