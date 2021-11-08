نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022/2021

أسفرت نتائج قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021/22، التي أقيمت، اليوم الاثنين، بمشاركة 16 فريقا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن مواجهات قوية بين الفرق المشاركة.

وجاءت نتائج قرعة كأس الملك (دور الـ16) كالتالي:

الأهلي ضد الفيصلي

الهلال ضد الرائد

النصر ضد الاتفاق

الباطن ضد الحزم

الفتح ضد الاتحاد

الفيحاء ضد أبها

الشباب ضد ضمك

التعاون ضد الطائي

وكشف اتحاد الكرة السعودي أيضا عن مواعيد أدوار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ16 وحتى نصف النهائي، فيما سيتم الكشف عن موعد نهائي البطولة لاحقًا.

وتقرر أن تقام منافسات دور الـ16، في الفترة بين 20 و22 ديسمبر 2021، ويقام ربع النهائي في الفترة بين 14 و15 فبراير 2022، فيما يقام نصف النهائي خلال يومي 3 و4 أبريل 2022.

وتقام بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الثاني على التوالي قصرًا على أندية الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي استمرار قصر المشاركة على فرق المحترفين.

وجاء هذا القرار نظرًا لضغط روزنامة المباريات بالتزامن مع التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ والتي ستقام في ديسمبر المقبل، بجانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة الكأس انطلاقًا من دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات.

وأجريت مراسم القرعة عبر ”وعاءين“ يحتوي الأول على أسماء الفرق الـ 16 والآخر يحتوي أرقامًا من 1 إلى 16 داخل الكرات، إذ سيتم اختيار الفريق ثم اختيار الرقم بالسحب العشوائي ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة، وسيخوض الفريق الذي يتم اختياره أوّلًا مباراته في دور الـ 16 على أرضه.

وفي مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي تجرى قرعة أخرى في اليوم ذاته لاختيار ملعب المباراة للفرق المتأهلة لهذين الدورين.

انتظرونا بعد قليل في بث مباشر لمراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2021 – 2022#قرعة_أغلى_الكؤوس 🏆https://t.co/zvJCOBm68A — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 8, 2021

وكان الفيصلي توج بلقب النسخة الماضية وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على التعاون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.