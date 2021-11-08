تقرير: اتحاد الكرة السعودي يرفض مقترحا بتحمل تكاليف الحكام الأجانب خلال مباريات الدوري المقبلة

كشفت تقارير صحفية أن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفَض مقترحا قدمه عدد من أندية الدوري بتحمل الاتحاد تكلفة الاستعانة بحكام أجانب خلال الجولات المقبلة للبطولة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، نقلا عن مصادرها، فهناك اجتماع عقد، أمس، بين اتحاد الكرة مع عدد من رؤساء وممثلي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في حضور عبد العزيز العفالق، عضو المجلس ورئيس رابطة الدوري.

وأوضحت أن ”الاجتماع شهد رفض المسحل طرح الفكرة التي طرحها عدد من الأندية بتحمُّل اتحاد كرة القدم تكاليف الحكام الأجانب خلال المباريات المتبقية من دوري المحترفين، كما رفض مقترح تحمل الاتحاد نسبة 50% من التكاليف“.

وأشارت إلى أن رفض ياسر المسحل للأمر بأنه يُعد بمثابة سحب للثقة، بشكل كامل، من الحكم السعودي من قِبل الجهة المسؤولة عنه، وهو أمر يرفضه.

وشهدت الفترة الماضية اعتراضات كبيرة من رؤساء الأندية على التحكيم في الدوري السعودي، كان أبرزها عقب تعادل الأهلي مع الهلال في عاشر جولات الدوري السعودي بهدف لمثله والتي أدارها تحكيميا محمد الهويش.

كما انتقد ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن، التحكيم بعد الخسارة من الأهلي في الجولة الـ11، وقال عقب المباراة ”إذا امتلكت الأموال الكافية، لن أستعين بالتحكيم السعودي“، في إشارة واضحة في رغبته في الاستعانة بحكام أجانب.

وكشفت صحيفة ”الشرق الأوسط، أن أعضاء إدارة نادي الفتح يجرون مشاورات بشأن إمكانية طلب طواقم تحكيم أجنبية لعدد من مباريات الفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار سعد العفالق، رئيس الفتح، إلى أن فريقه تضرر في كثير من المباريات جراء الأخطاء التحكيمية وخسر نقاطا مهمة في مسيرته.

وتراجع الفتح في جدول الترتيب للدوري، إذ بات يحتل المركز العاشر برصيد 12 نقطة من 10 مباريات خاضها حتى الآن مع تأجيل مباراة واحدة ضد الفيصلي.

#الاتحاد يعود للصدارة 💪

#الشباب يصعد للوصافة 👏 إليكم ترتيب دورينا بعد نهاية مباريات الجولة👇. pic.twitter.com/FF54ItRRLo — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 5, 2021

شروط استقدام حكام أجانب

وكانت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي، حددت شروطا لطلب طواقم تحكيم أجنبية خلال مباريات موسم 2021-22، تتمثل في رفع طلب الإسناد قبل 16 يوما من موعد المباراة، سواء على أرض الفريق أو خارجه، وإرفاق الحوالة الخاصة بسداد تكلفة الطلب أو تسليم شيك مصدق قبل المباراة بـ16 يوما، وفي حال قام الناديان بالطلب والتحويل للمباراة ذاتها، يتم اعتبار الطلب من النادي الذي أتم الحوالة أولا، ويتم إعادة الرسوم للنادي الآخر.

وحددت اللجنة تكاليف طلب الحكام الأجانب في المباريات، بين 175 ألف ريال لطلب (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثان، حكم فيديو)، أو 219 ألف ريال في حالة طلب (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثان، حكم فيديو، حكم مساعد فيديو).