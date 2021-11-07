تقارير تكشف موعد تجديد عقد سعود عبدالحميد مع نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد السعودي لتجديد تعاقده مع اللاعب الشاب سعود عبدالحميد، والتي أخذت شوطا طويلا الفترة الماضية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط، في تقرير لها، يوم الأحد، فإن ”إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تتجه لحسم التجديد مع سعود عبدالحميد، عقب انتهاء مشاركته الدولية مع المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022“.

وأضافت الصحيفة ”إدارة النادي تسعى لإغلاق هذا الملف، الذي أخذ وقتا طويلا في مفاوضات التجديد“.

فيما كشفت صحيفة ”الاقتصادية“ أن ”اللاعب تلقى وعدا من شخصية شرفية بإنهاء الخلاف القائم بينه وبين إدارة ناديه من أجل تجديد عقده مع النادي لثلاثة أعوام، إذ سيكون فور عودته من المشاركة مع المنتخب السعودي“.

وكشف مصدر للصحيفة، أن ”العقبة التي واجهت النادي في تجديد عقد عبدالحميد، هي رغبته في الحصول على مقدم عقده كاملا، فيما ترغب إدارة النادي في تقديم المقدم على دفعات، إذ يعد الأقل راتبا من بين لاعبي الاتحاد“.

وكان فهد باقديم، وكيل أعمال عبدالحميد، قال إنه في تواصل مستمر مع أحمد كعكي نائب الرئيس، وحامد البلوي المدير التنفيذي للفريق منذ أسابيع من أجل إنهاء أمر تجديد عقد اللاعب، موضحا ”هناك بعض الإشكاليات البسيطة في عمل لجان الاحتراف الأخيرة، أدت إلى تأخير الإعلان عن تجديد الاتحاد مع اللاعب“.

وينتهي عقد سعود عبدالحميد مع الاتحاد رسميا في يناير المقبل.

ويعتبر صاحب الـ21 عاما أحد لاعبي الاتحاد الذين تدرجوا في فئات النادي السنية وصولا للفريق الأول في 2018، إذ وقعت إدارة الرئيس الأسبق لؤي ناظر مع الظهير الأيمن في فبراير 2019 عقد احتراف يمتد لـ3 سنوات.

وبرز عبد الحميد بصورة لافتة خلال الموسمين الماضيين، ليبزغ نجمه كأحد العناصر الثابتة في قائمة الفريق قادته لصنع اسمه كأبرز الأسماء الواعدة لينضم لقائمة المنتخبين السعوديين: الأول، والأولمبي.

وسيفتقد الاتحاد 6 لاعبين يعدون ضمن قائمة الفريق الأساسية خلال فترة التوقف، يتقدمهم: سعود عبدالحميد، وزياد الصحفي، وعبد الرحمن العبود، وعبد الإله المالكي، وفهد المولد، للانضمام للمنتخب السعودي المشارك في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال، إلى جانب المدافع المصري أحمد حجازي لانضمامه لمنتخب بلاده.

وكان الاتحاد نجح في استعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي، بعد فوزه في الجولة الماضية على الفتح بثلاثية نظيفة.

ويعد الاتحاد الأفضل هجوما بتسجيل لاعبيه 22 هدفا، وأيضا الأقوى دفاعا، إذ لم تتلقَّ شباكه سوى 8 أهداف.