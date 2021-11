تقرير: عبدالرزاق حمدالله نجم النصر يرحب بالانتقال إلى كورينثيانز البرازيلي

قال الصحفي البرازيلي جورجي نيكولا، المدون في موقع ”ياهو“، والذي يملك قناة على موقع يوتيوب تهتم بأخبار اللاعبين البرازيليين، إن رجل أعمال برازيلي تواصل مع نادي النصر السعودي للحصول على خدمات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله للانتقال إلى كورينثيانز البرازيلي.

ويعاني حمدالله، البالغ عمره 30 عاما، من إصابة في ركبته تسببت في غيابه عن آخر مباراتين للعالمي في الدوري خلال التعادل 1-1 مع الفيحاء والخسارة بهدف نظيف على أرض الشباب، يوم الجمعة.

وقال نيكولا في فيديو مصور عبر قناته على موقع ”يوتيوب“ وتغريدة على حسابه في تويتر، إن حمدالله متحمس للعب في البرازيلي ولا يمانع في الانتقال إلى كورنثيانز.

وغادر حمدالله الرياض يوم السبت بعد حصوله على إجازة من الإدارة لمدة أسبوع خلال فترة التوقف الدولية، وسيعود بعدها للانضمام لتدريبات الفريق.

وتراجع مستوى المهاجم المغربي بعدما خرج من المنافسة على صدارة قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي واكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف في المسابقة هذا الموسم بينها ركلتي جزاء، ويتفوق عليه البرازيلي أندرسون تاليسكا الوافد الجديد على العالمي والذي سجل خمسة أهداف.

وعاني عبدالرزاق حمدالله من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المعهود له، وهو ما دفع البعض للمطالبة بضرورة عدم تجديد تعاقده.

Coutinho, Marcelo ou James no Galo?

Hamdallah se anima com Fiel e diz que quer jogar no Brasil.

Arboleda quase livre no São Paulo.

Cruzeiro dá bico na Série C.

Michael garante 3pts ao Fla.https://t.co/yu2JthhGDs via @YouTube

— Jorge Nicola (@jorgenicola) November 6, 2021