حقيقة مفاوضات نادي الهلال مع عبدالرحمن غريب نجم الأهلي

زعمت تقارير إعلامية على أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل قد أتمت اتفاقها مع عبدالرحمن غريب، نجم الأهلي، للانتقال للزعيم الموسم المقبل.

وحسب ما تم تداوله، فإن عرض الهلاليين يشمل التوقيع مع اللاعب مدة خمسة مواسم، إضافة إلى عدد من المزايا الأخرى مثل الحصول على فيلا.

اللعيب عبدالرحمن غريب.. بكل إصرار وتحدي يسجل هدف رائع 💚💪📸#الأهلي_الهلال pic.twitter.com/CefnakcbZ3 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 29, 2021

بينما كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال لـ“إرم نيوز“، عن عدم صحة ما تم تداوله، مشددا على أن مسؤولي نادي الهلال لا يتفاوضون مع لاعب لا يزال عقده مستمرا مع ناديه.

وأوضحت المصادر أن إدارة الهلال السعودي لا تنتهج هذا الأسلوب في تأليب اللاعبين على أنديتهم، وبالتالي فإن الأمر لا يعدو كونه شائعة.

وكان اللاعب قد صرح في نهاية الموسم الماضي، أن عقده ينتهي بعد عام واحد فقط، أي في يونيو 2022، ما يعني أحقيته في التوقيع لأي نادٍ، بداية من يناير المقبل.

ولفت غريب الأنظار له مؤخرا بتألقه مع ”الراقي“، حيث ظفر لاعب النادي الأهلي عبدالرحمن غريب بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر، التي تمنحها رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ويقوم الفريق الفني للرابطة باختيار الفائزين بالجوائز وفقا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة ”أوبتا“ الشريك الإحصائي للرابطة.

وشارك غريب في 3 مباريات مع النادي الأهلي، وساهم في تسجيل 5 أهداف، حيث نجح في هز الشباك مرتين، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وقام نجم النادي الأهلي بـ8 تسديدات بينها 4 على المرمى، كما قام بـ24.7 تمريرة ناجحة في المباراة الواحدة، وصنع 7 فرص، ولديه 5 عرضيات ناجحة و5 مراوغات بشكل ناجح أيضًا، ليحصل على تقييم 7.9 درجة.

ولعب عبدالرحمن غريب دورًا هامًا في المباريات الأخيرة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليسهم في تقدمه بالترتيب إلى المركز السابع برصيد 15 نقطة، بعد معاناته في الجولات الأولى.

ترتيب الدوري السعودي

واستعاد نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد الفوز، يوم الخميس، على نادي الفتح بثلاثية دون رد في الجولة الـ11.

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 23 نقطة، يليه الشاب في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، وضمك ثالثًا برصيد 21 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 19 نقطة.

وفي المركز السابع يتواجد النادي الأهلي برصيد 15 نقطة، أما النصر فمتواجد في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وفاز الأهلي السعودي على الباطن في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهو الانتصار الثالث له هذا الموسم.

ويواجه الأهلي نظيره أبها ضمن الجولة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في الـ21 من نوفمبر الجاري، على أن يستقبل النصر في قمة منتظرة في الجولة التي تليها.