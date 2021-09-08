النصر السعودي يكشف رسميًا عن القائمة الآسيوية للفريق

أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الأربعاء، قائمة الفريق المشاركة في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، أمام تراكتور الإيراني.

ووقع اختيار البرازيلي مانو مينيزيس مدرب النصر على المغربي عبدالرزاق حمدالله والكاميروني أبوبكر فينسينت، ثنائي فريق النصر الأول لكرة القدم، في قائمة أجانب الفريق.

كما تم اختيار الأوزبكي ماشاريبوف والبرازيلي تاليسكا.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره تراكتور يوم 14 سبتمبر الجاري، في دور الـ16، ضمن منافسات البطولة القارية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفيما يلي قائمة النصر من اللاعبين المحليين وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: وليد عبدالله ونواف العقيدي وأمين بخاري ورائد آزيبي.

الدفاع: عبدالله مادو وعبدالإله العمري ونايف الماس وعلي لاجامي ومحمد فتيل وآسر هوساوي ويوسف حقوي ومنصور الشمري وسلطان الغنام وحمد المنصور وعبدالرحمن العبيد ومحمد قاسم.

خط الوسط: عبدالله الخيبري وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن ومختار علي وأيمن يحيى وسامي النعجعي وخليل العباس وخالد الغنام.

عبدالفتاح آدم في خط الهجوم.

يذكر أن المغربي حمدالله وعلي لاجامي وعبدالله مادو، ثلاثي الفريق، يغيبون عن مواجهة تراكتور الإيراني في ثمن النهائي؛ بسبب تراكم البطاقات.