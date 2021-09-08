تطور جديد في موقف تراكتور بشأن مباراة النصر بدوري أبطال آسيا

أرسل نادي تراكتور الإيراني خطابًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يطالبه فيها السماح له بتسجيل لاعبين من الرديف بدل المصابين بفيروس كورونا، لمواجهة النصر السعودي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأصدر النادي الإيراني بيانًا رسميًا قال فيه إنه طلب من الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين بدلا من المصابين وعددهم خمسة.

الخطاب الذي تقدم به نادي تراكتور سازي الإيراني إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جاء بعد ساعات قليلة من طلبه، اليوم الأربعاء، أيضًا، تأجيل مباراته أمام النصر.

هل يتأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بدون لعب؟ https://t.co/Q6OLhAf02R pic.twitter.com/7yaQ8ergO7 — إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2021

وجاء طلب النادي الإيراني بعد ظهور عدة نتائج إيجابية لفيروس كورونا بين لاعبيه، حيث بات الفريق يمتلك 12 لاعبا فقط لمواجهة النصر.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره تراكتور يوم 14 سبتمبر الجاري، في دور الـ16، ضمن منافسات البطولة القارية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ولم يرد الاتحاد الآسيوي أو يعلن عن موقفه الرسمي حتى الآن.

وإذا استمر وضع تراكتور كما هو، سيتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارا برفض تأجيل المباراة، كما حدث من قبل مع ناديي الوحدة الإماراتي والهلال السعودي.

وبحسب بيان تراكتور، فإن رفض تأجيل المباراة قد يعني انسحابه، ما يمنح النصر التأهل للدور ربع النهائي.

ويأتي موقف تراكتور مشابها لما حدث سابقا مع ناديي الهلال السعودي والوحدة الإماراتي، حيث اعتبر الهلال منسحبا في نسخة دوري الأبطال عام 2020.

تراكتور يطلب تأجيل مباراته مع النصر لإصابة عدد كبير من لاعبيه بكوروناhttps://t.co/w14iENzL42 — إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2021

ولم يستطع الهلال وقتها خوض مواجهته أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا بسبب عدم اكتمال قائمته للمواجهة، بعد إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، حيث أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض المباراة، وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحبا من البطولة.

وتنص المادة 4.1 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال فترة جائحة كورونا على أنه ”في حالة عدم تمكن الفريق أو النادي المشارك من السفر إلى الدولة المضيفة أو/و ملعب المباراة بسبب قيود السفر أو أي قيود أخرى متعلقة بفيروس كوفيد-19، فإن الفريق المشارك/النادي المشارك يعتبر منسحباً من البطولة“.