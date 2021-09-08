منصة "شاهد" تعتذر للجماهير بسبب مباراة السعودية ضد عمان.. وتركي العجمة يعلق على الأزمة (فيديو)

حرصت منصة ”شاهد“ على إصدار بيان رسمي، مساء الثلاثاء، للاعتذار للجماهير السعودية بسبب بعض الأخطاء التي واجهها المشاهدون وتسببت في تأخير تفعيل اشتراكاتهم، قبل مباراة المنتخب السعودي ضد عمان، في تصفيات كأس العالم 2022.

وقالت المنصة في بيانها الرسمي عبر تويتر: ”جمهورنا الكروي وعشاق الرياضة.. ندرك تماما مقدار الحماس الذي سبق مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني، خاصة قُبيل تفعيل البعض لاشتراكاتهم في قنوات SSC وباقات الرياضة على كل من جهاز استقبال GOBX أو شاهد VIP“.

وأضاف: ”ونأسف للتوتر بسبب بعض حالات التأخير في تفعيل الاشتراكات، علما أننا تمكنا من تجاوز ذلك قبل بدء مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني دون حدوث أي تأخير فعلي“.

وتابع البيان: ”نلفت عنايتكم مجددا إلى أن تفعيل الاشتراك في قنوات SSC على أجهزة استقبال GOBX يتطلب فترة زمنية تصل إلى 24 ساعة من لحظة الاشتراك“.

وأعربت الجماهير السعودية عن غضبها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق مواجهة عمان، لتشفير مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تم الإعلان عن إذاعتها على قناة SSC المشفرة فقط، كما أبدى عدد آخر استياء بسبب تأخر تفعيل الاشتراك وعدم تمكنه من اللحاق بمشاهدة المباراة.

تركي العجمة

من جانبه، علق الإعلامي تركي العجمة على أزمة نقل مباريات المنتخب السعودي في تصفيات المونديال.

وقال عبر برنامجه، مساء الثلاثاء: ”ما حدث في موضوع المباراة لا يصح أبدا، هل مقدر لنا ألا نرى المباريات لما يكون لدينا الحقوق وعندما لا تكون عندنا لا نراها أيضا، هل المباراة مشفرة أم لا، هل هي بتقنية SD أم HD، هل نذهب لتطبيق شاهد ولا نرى سوى بعض المباريات؟“.

وأضاف: ”قولوا لنا أين نرى المباريات ونذهب إليها، نريد أن نرى منتخب بلدنا، والدوري نريد أن نراه أيضا، أخاف يقولون لنا تريد أن ترى المباريات مجانا اذهب لمشاهدتها أسود وأبيض، هل يعقل هذا؟.. مش ممكن ما يحدث، الجمهور السعودي وضعه يحزن في تويتر، كيف لا نشاهد منتخبنا، إذا كنتوا جاهزين وواضحة خطتكم تحدثوا مع الناس، ونريد مميزات حقيقية ولا تغير فقط اللوجو وهما نفس الأسماء ونفس الاستوديو وتقول لي هذه مشفرة، وهذا منتجنا نحن ونجاح لنا كلنا، ومنتخبنا يعزز القيمة الوطنية عند الناس“.

وأردف: ”أرجوكم بكل حب وتقدير وود وحب جهزوا أنفسكم وقولوا لنا ما هي الطريقة المناسبة لمشاهدة المباريات“.

#تركي_العجمة يُعلق على نقل مباريات المنتخب السعودي في تصفيات المونديال ويتساءل: هل تُنقل المباريات بشكل مُشفر أم مفتوح؟ أين نشاهد المباريات؟#كورة_روتانا @TurkiAlajmah pic.twitter.com/FQumAaXg7q — برنامج كورة (@korarotana) September 7, 2021

وواجه المنتخب السعودي نظيره العماني، مساء الثلاثاء، على ملعب مجمع السلطان قابوس، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، ونجح ”الأخضر“ في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله صالح الشهري.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2022، خلف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب.