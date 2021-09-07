إيران تتخطى العراق بثلاثية نظيفة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

حقق منتخب إيران فوزه الثاني تواليًا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وتخطى نظيره العراق 3/0 خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الثلاثاء.

وبدأ منتخب إيران المباراة بصورة مثالية ليفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية بعدما انطلق مهدي تاريمي في هجمة مرتدة سريعة على الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية ارتقى لها علي رضا جاهنباخش ولعبها برأسه قوية في الشباك رغم محاولات الحارس فهد طالب.

ونجح منتخب إيران بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69 عبر هجمة مرتدة سريعة مرر من خلالها أزمون الكرة إلى تاريمي في وضع انفراد ليسدد من تحت الحارس طالب.

ثم سجل المنتخب الإيراني الهدف الثالث إثر هجمة مرتدة قادها كريم أنصاريفارد الذي انطلق في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية وصلت إلى علي غولزاده الذي سيطر على الكرة وسدد بثقة في الشباك (90).

منتخب #إيران يفوز على #العراق 3/0 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من #التصفيات_الآسيوية

حافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكوريا الجنوبية، ونقطتين لـ #الامارات ونقطة لكل من العراق و #سوريا و #لبنان pic.twitter.com/qEuWoJSvC3 — إرم سبورت (@EremSports) September 7, 2021

وضمن المجموعة نفسها يوم الثلاثاء أيضاً، تعادلت سوريا مع الإمارات 1-1 على إستاد الملك عبدالله في عمان، وفازت كوريا الجنوبية على لبنان 1-0 على إستاد كأس العالم في سوون.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكوريا الجنوبية، ونقطتين للإمارات، ونقطة لكل من العراق وسوريا ولبنان.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يلتقي العراق مع لبنان، والإمارات مع إيران، وكوريا الجنوبية مع سوريا.

وشهدت الجولة الأولى فوز إيران على سوريا 1-0 في طهران وتعادل كوريا الجنوبية 0-0 في سيؤول والإمارات مع لبنان 0-0 في دبي.